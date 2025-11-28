Потреблението на вода може да нарасне тройно заради новите технологии

Очакваното ускорено развитие на високотехнологичните отрасли в Европейския съюз ще доведе до над трикратно увеличение на потреблението на вода, заяви независимият евродепутат Танер Кабилов при откриването на конференцията „Вода и сигурност - национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“, която се провежда днес в хотел „Балкан Палас“ в София, пише БТА.

Кабилов подчерта, че темата за водата и сигурността е сред водещите национални приоритети, подкрепени и на европейско ниво. Той отбеляза, че за първи път в рамките на този мандат на Европейската комисия водната политика е изведена като стратегически приоритет, а водното устойчиво развитие - като основен стълб в средносрочната визионна стратегия на ЕС.

По думите му Европа е един от най-бързо затоплящите се континенти, а 2024 г. е била сред най-тежките за Съюза заради наводнения, суши и различни климатични бедствия. „За съжаление и тази година вече виждаме подобни събития“, каза той.

Евродепутатът акцентира, че ръстът на инвестициите в иновации, технологии, центрове за данни, заводи за полупроводници, производство на чипове и инфраструктура за зелен водород ще засили значително натиска върху водните ресурси. „Очаква се отрасълът да нарасне до пет пъти, а потреблението на вода - повече от три пъти“, заяви Кабилов, като предупреди, че това ще се случи върху вече съществуващия натиск и увеличаващото се търсене на вода.

Той подчерта необходимостта от координиран подход между европейската перспектива, изпълнителната, законодателната и местната власт, за да бъдат намерени устойчиви решения за управлението на водните ресурси и справянето с бъдещи кризи. „Без вода не може. Трябва да изградим механизми за управление на кризите, които ни предстоят“, посочи Кабилов и приветства участниците, като изрази надежда, че форумът ще доведе до конкретни и работещи предложения.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени предизвикателствата във водния сектор, местните нужди и капацитет, както и възможните решения за модернизация на инфраструктурата, в контекста на средносрочния преглед на политиката на сближаване и Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси.