"Възраждане" са срещу вдигането на осигурителните вноски

Срещу вдигането на осигурителни вноски и за закриването на втория, допълнителен стълб от пенсионното осигуряване са "Възраждане".

Днес те имаха план за публична дискусия с Асоциацията на дружествата за допълнително осигуряване. От там обаче получили отказ и така двама от експертите им по темата - Виктор Папазов и Любомир Христов представиха в кулоарите на парламента концепцията им. Повод за дебата е острата реакция на асоциацията след като лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се обяви за закриването на втория пенсионен стълб.

"Не ние жонглираме с цифри, а те. Вторият стълб е вреден за обществото и трябва да бъде закрит, 3-те млрд., който затъват в джобовете на частните дружества, трябва да отидат в държавното обществено осигуряване", настоя Папазов.

Христов пък намира плановете на правителството за вдигане на осигурителната вноска с 2 процентни пункта за необосновани и напълно излишни. И сега държавата събирала 5%, които не отивали в ДОО, а в частните фондове. "Ощетени сме всички данъкоплатци - отклоняването на средства в пенсионни дружества увеличава дефицита на НОИ с 1,5% от БВП, а с това ощетява и бюджетния дефицит", настоя той. Според него за свиване на дефицита може да върнат обратно тези 5% или 3 млрд. от частните дружества към държавното осигуряване.