Взеха колата на търновец, спипан дрогиран зад волана

Водач, употребил наркотични вещества, установиха служители на Пътна полиция. Около полунощ в четвъртък в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 35-годишен от В. Търново. При тест на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

При последвало претърсване в автомобила са намерени и иззети около 3 грама листна маса, реагираща на канабис. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство.