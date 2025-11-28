Адвокат Ина Лулчева: Очаквах мярката за неотклонение на Коцев отдавна да бъде изменена

5 месеца по-късно варненският кмет Благомир Коцев ще бъде пуснат на свобода под парична гаранция от 200 000 лева. Средствата бяха събрани с помощта на дарителски кампании.

"Очаквах мярката за неотклонение много отдавна да бъде изменена, но вече след внасяне на делото в съда, не толкова след прехвърлянето му във Варна, се загуби достоверността на всички аргументи, които се изтъкваха досега, а именно, че той щял да попречи по някакъв начин за развитие на делото, така че, да, това беше правната логика", заяви в "Денят започва" по БНТ адвокатът на Благомир Коцев Ина Лулчева.

По думите ѝ Благомир Коцев е обвинен, че е искал подкупи, за които обаче в обвинителния акт пише, че са искани от други лица.

Обвинен е и за това, че е упражнил принуда върху една своя служителка, като ѝ е разпоредил да извърши действия по службата ѝ, а тя не била съгласна и това много я е травмирало. Но едно от най-впечатляващите неща от обвинителния акт за мен бе, че в него за първи път се появи без никой свидетел да го твърди, тоест това са твърдения на самата прокуратура, на каквито тя няма право, че целта на престъпното сдружение било да събира пари от подкупи, които да предоставя за бъдещи парламентарни избори на политическата партия, към която принадлежали обвиняемите", допълни Ина Лулчева.

Тя подчерта, че няма никакви такива доказателства по делото.

"Никой свидетел, дори измислено, каквито има такива показания, не твърди такъв факт. Очевидно става дума за политическа намеса на прокуратурата и изразяване на политически пристрастия. Вписването на едни неверни твърдения, че се финансират политически кампании с престъпни средства, без да има такива факти, вече вади прокуратурата от независимост. В нито едни показания не се е твърдяло, че парите трябвало да бъдат предоставени на политическа партия, за да финансира тя кампанията си. И затова казвам, че след като прокуратурата си го измисля, значи навлиза в политиката. Не мога да кажа, че е политическа поръчка, но очевидно е някой, който не харесва тази политическа партия", каза още адвокатът на Благомир Коцев.

Ина Лулчева заяви, че не може да каже кога се очаква Благомир Коцев да излезе от ареста, но сподели, че е посрещнал новината за освобождаването му с облекчение.

"Това е човек, който 5 месеца е откъснат от семейството, от работата си", каза още адвокатът му.