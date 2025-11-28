Васил Терзиев: Коледният списък на София съдържа осем ключови искания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изглежда, че протестът срещу Бюджет 2026 най-сетне е привлякъл вниманието на парламентарното мнозинство. А щом вече има готовност да се чуе гласът на хората, време е да припомним какво казват гражданите на София. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той представи коледният списък с желанията и нуждите на софиянци.

Ето целия пост:

Ние отдавна не чакаме чудеса.

Но... по Коледа понякога се случват.

Може би, също като по чудо, държавата ще се вслуша в нуждите на своя най-голям град.

Това е Коледният списък с желания на София, от който зависи бъдещето на над 1,4 милиона души. Списък от всекидневни, практични неща, които държавата системно забавя, въпреки че са очевидни, необходими и отдавна поети като ангажимент:

➡️ Навременни плащания от МРРБ за общинската инфраструктура.

София изпълнява стотици обекти по държавни инвестиционни програми, но забавените плащания от МРРБ вкарват общината в изкуствен финансов недостиг и блокират изпълнението на текущите договори. Искаме предвидим график, без целенасочени политически забавяния и без административни блокажи. Към момента по общинската програма всеки гражданин на София е получил средно 4000 пъти по-малко средства, отколкото един жител на Якоруда, например.

➡️ Справедливо финансиране на градския транспорт.

Транспортът на София е споделена отговорност на общината и държавата. Очакваме регламентираното 50% участие от държавата, обещаната подкрепа за охраната на метрото - задължение, което държавата е вменила на общината, и навременно изплащане на субсидиите за ученици, пенсионери и хора с увреждания.

➡️ Приоритет за детски градини, ясли и училища.

София разполага с готови проекти, осигурени изпълнители и има спешна нужда от място за всяко дете. За да покрием недостига от над 8 000 места за деца и да премахнем двусменния режим в училищата, държавата трябва да прехвърли 19 имота и да осигури финансиране за разширения, спортни зали и нови корпуси. Това е инвестиция в бъдещето, която от години чака решение, а сега за пръв път има реален план за действие.

➡️ Ясни правила за чистота и управление на отпадъците.

Един град не може да се справи сам с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, без държавна намеса. Искаме криминализиране на незаконното изхвърляне, национална депозитна система за пластмаса и метал и либерализация на разделното събиране в полза на общините. Отделно продължаваме да настояваме и за справедливо и навременно издаване на разрешителни от РИОСВ. Хората очакват чист град и за тази цел държавата трябва да е партньор, не пречка.

➡️ Да направим Витоша достъпна за хората.

Софиянци и гостите на града заслужават достъп до най-голямото си природно богатство. За тази цел държавата трябва да актуализира Плана за управление на Витоша и Закона за горите, така че те да отговарят на нуждите на града - достъпност, транспорт, поддръжка и развитие на зоните за спорт и отдих. Продължаваме да очакваме действия по теми, които са изцяло в правомощията на държавата.

➡️ Околовръстният път.

София има нужда от пълна свързаност - Южната дъга, достъпът до ключови обекти и новата Национална детска болница зависят от държавата и АПИ. В първоначалния проектобюджет бяха заложени средства за довършване на Околовръстното, които впоследствие бяха пренасочени към АМ „Хемус". Крайно време е държавата да поеме ясен и неотменим ангажимент.

➡️ Държавен фонд „Благоустройство" за инфраструктура в новите квартали.

Миграцията към София създава квартали с десетки хиляди жители и нулева инфраструктура - улици, канализация, зелени площи. Необходим е национален фонд и промени в ЗУТ и ЗМДТ, така че част от стойността, генерирана от устройствени промени, да се връща обратно за публична инфраструктура.

➡️ Финансова децентрализация - справедливо разпределение на ресурси за столицата.

София събира огромна част от икономическата стойност на България, но средствата не остават в града. Част от данъците трябва да остават в общинския бюджет, за да могат детските градини, улиците, транспортът и зелените площи да се развиват с темпо, достойно за европейска столица. Това е най-справедливият и най-ефективният механизъм за развитие.

София не иска подаръци или подаяния.

София иска нормални, предвидими, справедливи отношения между държава и местна власт.

Иска партньорство, а не административен произвол; предвидимост, а не години чакане; развитие, а не блокирани процедури.

Ако обратът в парламента е миг на трезвеност - добре дошъл.

Ако е хвърляне на прах в очите - гражданите отново ще напомнят за исканията си.

Но ако е начало на истинско вслушване - София е готова за диалог и съвместна работа.