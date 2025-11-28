ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Караджов: Само една частна компания е подала оферти за жп превоз

Караджов: Само една частна компания е подала оферти за жп превоз

Никола Михайлов

2756
Министър Гроздан Караджов в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Предложенията ще бъдат декриптирани в 12 ч и тогава ще има повече яснота

Има подадени общо 5 оферти за жп превози, но реално са от двама оператори. За първия - западния район, е подала само БДЖ-Пътнически превози. За другите два лота - както тя, така и “Ивкони Експрес”.

Това заяви транспортният министър Гроздан Караджов преди форума на “24 часа” “Южна България - рестарт и постижими цели”, който се провежда в Пловдив. По думите му в 12 ч днес ще се декриптират офертите и тогава ще се знае повече. 

“Вървим напред с процедурата и се надяваме до края на годината да приключим с оценката на офертите, след което ще има яснота кой оператор къде ще действа”, каза Караджов. 

За споровете около бюджета транспортният министър обясни, че ще бъдат положени усилия и ще се възстанови тристранният диалог. “Това ще се извърши от министър-председателя, от министъра на финансите, от хората, на които им е работа. Моята работа е в транспорта”, посочи той. 

Министър Гроздан Караджов в Пловдив.

