Кметът на Пловдив: След 20 години чакане започнахме изграждането на околовръстното шосе

След 20 години чакане започнахме изграждането на околовръстното шосе на Пловдив. През последните 2 години направихме регулярна комуникация с АПИ - имаше 100 нерешими проблема, но успяхме да прескочим много предизвикателства. Вече има изготвен линеен график, а по участъка "Скобелева майка - Асеновград" има разрешение за строеж и се работи. Вярвам, че това е най-голямата превенция срещу пътно-транспортни произшествия.

Това увери кметът на Пловдив Костадин Димитров на организирания от Медийната платформа "24 часа" форум "Южна България - рестарт и постижими цели", на който вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов обсъждат с представители на местната власт, бизнеса, депутати и ректори развитието на региона.

Домакинът на форума Костадин Димитров подчерта, че се работи и по още много други транспорти ремонти - вътрешноквартални улици, 4 входно изходни артерии или се реконструират, или са почти готови. Това са шосетата Голямо конарско, Кукленско, Рогошко, Брезовско. На последното се чакаше да завършат 4 години археологически разкопки, които скоро ще се видят и от гражданите.

Истинският напредък идва, когато съседните градове растат заедно и се допълват. Над 741 хил. души живеят в област Пловдив и това го прави изключително силен от гледна точка на индустриалните зони, ние допринасяме с 10% към БВП на страната, даваме 2,2 млрд. лева добавена стойност, 74 хил. работни места, а със съседните области образуваме мощен иновационен клъстер. Само за последния месец се откриха 3 нови завода в "Индустриална зона Тракия", подчерта кметът.

Пловдив е и вторият по големина образователен център с 8 университета, много гимназии, залагаме силно на дуалното обучение. Градът за поредна година е с положителен миграционен прираст - тук идват 5 хил. души на година, и то предимно млади. Много хора се връщат от чужбина - над 4 хил. само през последната година, имаме 28 хил. чуждестранни студенти.

Той обърна внимание и на това, че през 2019 г. Пловдив беше Европейска столица на културата. Оттогава се надграждат мероприятията и културните дестинации. Всяка година с 10% се вдига бюджетът за култура.

В спортната сфера се строят два стадиона в момента, както и басейн "Младост", който е една много добра сграда, олимпийски басейн със 1005 места, подходящ и за световни първенства. Правят се две зали за волейбол. Градът кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028 г.

