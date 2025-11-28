Тарантули и гекони, хванати на Капитан Андреево, вече са в терариума в Минерални бани

Митницата даде екзотични животни, задържани при опит за контрабанда на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" на терариума в курорта Минерални бани край Хасково, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници" – Свиленград.

Задържаните екземпляри – леопардови гекони и тарантули от различни видове – бяха открити на 30 октомври миналата година при опит за незаконен трафик от България към Турция. При проверка на турски товарен автомобил митническите служители тогава намерили под леглото в шофьорската кабина стиропорова кутия със 100 леопардови гекона, а в отделна картонена кутия – 243 тарантули, поставени в епруветки, припомня БТА.

Още след задържането им животните бяха предадени за временно съхранение в терариума в Минерални бани, където им бяха осигурени подходящи условия и храна. След приключване на административно-наказателното производство, издаването на наказателно постановление и налагането на глоба на водача на камиона, престоят на животните в терариума вече е узаконен.

Година след спасяването им по-голямата част от геконите и паяците са оцелели и се развиват добре. От Агенция „Митници" посочват, че предоставянето им ще даде възможност част от екземплярите да бъдат разселени и към други терариуми в страната, като по този начин техните колекции ще бъдат обновени.