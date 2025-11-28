Томислав Дончев: Такава сложна коалиция е под перманентен риск

Представете си управление на партиите в опозиция и ще разберете дали има алтернатива, категоричен е вицепремиерът

Никой не крие противоречията между партньорите. Би било нелепо някой да ви каже, че няма такива. Но такава сложна коалиция е под перманентен риск.

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев преди форума на "24 часа" "Южна България - рестарт и постижими цели", който се провежда в Пловдив. Той обясни и кое държи партиите заедно.

“Сплотяващото е дали има алтернатива. Ако нещо има усещането, че е безалтернативно, тогава се намираме в опасна ситуация. Погледнете всички партии в опозиция, представете си коалиционно управление между тях. Има ли алтернатива сами може да си отговорите на този въпрос”, заяви Дончев.

Той беше категоричен, че предстоят разговори за бюджета. “Изкуството е търсенето на нова точка на баланс. В крайна сметка един бюджет изразява едни сложни обществени отношения - общо взето от кого държавата колко прибира и на кого го дава. Под формата на възнаграждения за труд или социално подпомагане”, обясни вицепремиерът. По думите му споровете са за процент-процент и половина от БВП. Той се надява балансът да бъде намерен скоро след рестарта на диалога с работодателите и синдикатите, който никога не бил спирал. “Тъжното е, че не беше в тристранен формат”, каза още Томислав Дончев.

Добави, че в предишни години, когато ГЕРБ са имали по-голям дял от управлението, са успявали да следват по-консервативна линия и са получавали упреци, защото социалната им политика не била достатъчно емпатична по отношение на социалните плащания. “Но пък България през изминалите години беше добро място за правене на бизнес, поддържаше нисък дълг. Той продължава да е един от най-ниските в Европейския съюз”, заяви Дончев.

Вицепремиерът не смята, че ще бъдат отнемани социални права. Въпросът сега бил колко по-амбициозни трябва да са управляващите по отношение на новите такива плащания.

“В същото време трябва да съхраним конкурентоспособността на България като място за правене на бизнес. Държавата да не пречи на бизнеса, да не му тежи, защото в крайна сметка богатството се създава от работещата икономика, не от държавните институции и социалните плащания”, отсече той.