Областната управителка на Пловдив: Образованието е също толкова важно, колкото и инфраструктурата

Предизвикателството пред областните управители е образованието, защото то е също толкова важно за развитието, колкото и инфраструктурата.

Това послание отправи на форума на "24 часа" "Южна България - рестарт и постижими цели", който се провежда в Пловдив, областната управителка Христина Янчева. Партньори на форума са "Електрохолд", "Виваком", Пощенска банка, КЦМ, "Филип Морис", "Аурубис" и "Сиском".

"Само преди няколко месеца американската компания "Интуитив", пионер във високотехнологичната индустрия, избра региона Пловдив заради добрата работна ръка и отличната инфраструктура", даде пример Янчева.

"През тази учебна година увеличихме дела на професионалните паралелки и включихме 11 нови професии на база анкети сред работодателите. Това са главно специалности на бъдещето.

Увеличихме и броя на дуалните паралелки и имаме 115 договора с фирми, които осигуряват реална работна среда на учениците", отчете Янчева.

"Трябва да обхванем всички деца и да им дадем равен достъп до училище", подчерта още областната управителка.

Според нея радващо за развитието на региона е, че Първомай също става привлекателен център за инвестиции извън Тракия - икономическа зона.