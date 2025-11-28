Благомир Коцев излезе на свобода: Хубаво е да си вземем поуките от случилото се (Видео)

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от варненския затвор срещу 200 хил. лв. гаранция. Парите бяха събрани чрез кампания за дарения, организирана в социалните мрежи. Благомир Коцев с жена си Камелия СНИМКА: Надежда Алексиева

На излизане от ареста той прегърна съпругата си Камелия, която го очакваше. Обърна се към хората, които го очакваха и им благодари за подкрепата.

"Това е урок, който всеки трябва да вземе за себе си и хората да видят какво може да се случи на всеки. Хубаво е да си вземем поуките от това нещо. Какви ще бъдат те може би тепърва ще осъзнаваме много неща. Убеден съм, че истината ще излезе наяве, което нямам търпение да се случи", заяви кметът на Варна.

"Първото, което ще направя като се прибера е да целуна децата си. Първо ще обърна внимание на семейството си. В понеделник ще видим, каквото каже семейството", допълни Коцев.

Посочи, че не съжалява, че е станал политик.

"Надявам се, че понеделник вече ще сме в нужния ритъм, защото града има нужда от това. Много поуки могат да се извадят, но нека наистина сега не ги правим прибързано. Ще имам време да отговоря на всички въпроси следващата седмица", каза Коцев. Благомир Коцев с жена си Камелия СНИМКА: Надежда Алексиева

"Искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепиха. Те подкрепиха не мен, а своя легитимен избор. Това е демокрацията. Винаги съм с тях и винаги ще бъда верен на варненци", категоричен бе Коцев.

"Разбрах, че има дарителска кампания. Не знам много за нея все още, но тепърва разбирам подробности. Изключително съм благодарен и на тези хора, които са се ангажирали да го направят и че толкова бързо е събрана тази сума. Това е едно признание, че хората наистина разбират и са готови да помогнат", заключи Коцев. ВИДЕО: Надежда Алексиева

Коцев излезе на свобода след близо 5 месеца в ареста и предишни 6 неуспешни искания да бъде пуснат. Решението е на Окръжния съд в морската столица, където ВКС прати делото по компетентност.

Коцев е обвинен като участник в престъпно сдружение, което е искало подкупи, както и за длъжностни престъпления. Съдия Светла Даскалова обяви, че е приела 3 нови обстоятелства, за да вземе решението си. Първото е, че разследването е приключило. Второто - обвиненията предвиждат до 6 г. затвор, а задържането под стража повече от 5 месеца не е адекватно.

Третият мотив е, че съпругата му Камелия трябва да се лекува в клиника в Германия. Ще се налага да ходи няколко пъти, защото у нас лечение на заболяването не се предлагало. За първи път ще пътува на 10 декември и мъжът трябва да се грижи за децата им.