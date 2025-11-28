ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор с над 4 промила алкохол в кръвта се заби в скат край село Смилян

Младият мъж, управлявал автомобила с над 4 промила алкохол в кръвта СНИМКА: Архив

27-годишен шофьор е пострадал при катастрофа в смолянското село Смилян, в посока към село Арда. Младият шофьор, който се е забил в крайпътен скат, е пострадал. Пострадалият водач на „Фиат Пунто" е прегледан на място от екип на Спешна помощ. При тестване с техническо устройство от служителите на пътна полиция дрегерът е отчел 4,38 промила алкохол в кръвта, потвърдиха от ОД на МВР в Смолян.
Пътят е временно затворен за движение и в двете посоки, като се осъществява обходен маршрут.

Младият мъж, управлявал автомобила с над 4 промила алкохол в кръвта СНИМКА: Архив

