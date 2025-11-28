Скандал между ПП-ДБ и Борисов. Той ги прикани: елате ме хванете за ушетата, да видим кой го е страх (Видео)

20-минутният брифинг, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде разяснения на промяната в позициите си по бюджета бе прекъснат от представителите на ПП-ДБ - Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Стигна се до напрежение, което обаче приключи само с размяна на реплики.

Случи се малко след като на въпрос дали се страхува Борисов каза:

"АИКБ им направиха протеста. Видях Мирчев как го целят с бутилки. Не ги знам, те стават и лягат с мене. Божанов ще говори за слухове, пред мен лично и пред вас министър от кабинета на Кирил Петков каза, че Божанов му е искал милиони. Не е да съм чул слух, а дойде министър и каза, че Божанов и Петков го плашат. Да дойдат да ме пипат по ушичките, единия по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат като ме пипат по ушичките".

ПП-ДБ, които чакаха за брифинг обаче се появиха и започнаха да спорят с Борисов. Асен Василев дори се опита да използва медийното внимание, за да призове за нов протест този понеделник.

"Дърпат ви ушите, изкара ви Зафиров, отиде в кабинета, той ви надърпа ушите", започна да крещи Мирчев.

"Това е лъжа, ти си един долен лъжец", отвърна му Борисов.

Айде в понеделник да направим един протест, за да покажем на г-н Борисов дали е наш или на АИКБ, закани се Василев. А малко по-късно Борисов каза, че си има партия и събота и неделя ще е там, за ПП-ДБ и какво ще правят "е тяхна работа и да се събират колкото си искат".

Василев припомни, че протестът е бил организиран от ПП-ДБ заради недоволството на хората срещу вдигнатите осигуровки.

Лидерът на ПП бе гневен и на думите на Борисов, че няма да изтеглят бюджета. Това е проблем, ядоса се Василев. Настоя, че 3-годишната прогноза е съгласувана в Брюксел, а на репликата на Борисов, че ще го направят пак, депутатът заяви, че не може. Това трябва да се направи преди първо четене. Ако трябва ще изтеглим бюджета, даде опция лидерът на ГЕРБ.

До дърпане на уши така и не се стигна.

Те не могат да ме уплашат, констатира Борисов. 'Що не ме пипнат за ушичките, само да ме докоснат, да имам основание..., добави още той.

