АПС: Управляващите да изтеглят бюджета, както направи Главчев с този за 2025 г.

Управляващите трябва да изтеглят бюджета. Когато се приемаше бюджета за 2025 г., бе изтеглен от Димитър Главчев бюджета на служебния кабинет. За това настояваха сегашните управляващите, така че няма никакъв проблем бюджетът да бъде изтеглен сега. Изтеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите очевидно не искат да платят.

Това каза Хасан Адемов от АПС в кулоарите на парламента, след като по-рано днес финансовата министърка Теменужка Петкова даде брифинг заедно със синдикатите, работодателите и шефа на бюджетната комисия в НС Делян Добрев. На нея стана ясно, че са се договорили за 20 точки за "по-добър бюджет".

"Мандатоносителят обеща бюджетът да бъде изтеглен. Той е приет на първо четене, а "малките бюджети" (на общественото осигуряване и НЗОК- бел.ред.), бяха приети на второ четене в комисия. За тях може да бъде изготвен допълнителен доклад, който да бъде в синхрон със закона за държавния бюджет, който дали ще бъде изтеглен, или не, зависи от управляващите", заяви депутатът от АПС.

"Диалогът в Тристранния съвет е възстановен, червените линии, които вчера част от коалиционните партньори начертаха ще се вземат предвид от Тристранката. Става въпрос за социалния пакет и политиката по доходите", отчете Адемов.

"Оказа се, че "единствено възможният бюджет" има алтернатива. Това, което предстои да се случи ще бъде бюджет, който да отговаря на очакванията на коалиционните партньори, да бъде пресечна точка в техните интереси. Остава открит въпросът, свързан с факта, че тези партии се събраха, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика", каза още депутатът от групата на Ахмед Доган.

"За съжаление, отново управляващите партии защитават своя тясно партиен интерес през бюджета, това е впечатлението, което остава. Докато няма категоричен и ясен отговор, свързан с минималната работна заплата, минималния и максималния осигурителен доход, със социалния пакет, с автоматичните механизми в отделните секторни политики, няма как да има решение на всички тези въпроси, които обществото задава към управляващата коалиция", обясни Адемов.

След като процедурата по първо четене е приключена, какво ще се реши преди второ четене, е в юрисдикцията на Народното събрание, каза още той.

От АПС коментираха и обвиненията на нещатни сътрудници от "Продължаваме промяната- Демократична България", че депутати от ДПС-Ново начало ги нападнали.

"Категорично се разграничаваме от, и осъждаме такъв тип поведение: агресия над граждани, било то в парламента или извън него, както и езика на омразата. За съжаление такъв език чуваме от народни представители, а парламентът е храм на демокрацията. Такъв тип поведение тук е недопустимо, защото най-малкото, след това има отражение върху цялото общество", заяви Севим Али.