Стартират масови проверки за безопасност на детските играчки и коледната украса

От 1-ви на декември Главна дирекция „Надзор на пазара" (ГДНП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започва масови проверки за безопасност на детските играчки и коледната украса. Проверките ще продължат до края на месеца.

Целта на кампанията е осигуряване безопасността на потребителите.

Във фокуса на проверките попадат следните групи продукти – детски играчки; коледна електрическа украса и пиротехническите изделия от категории F1, F2, F3, Т1 и Р1.

Изброените продукти са едни от най-търсените стоки за Коледа и Нова година.

При проверките вниманието на инспекторите от ГДНП ще бъде насочено към установяване наличието на: маркировка за съответствие; инструкция за употреба; наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара; специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба на продуктите.

При наличие на несъответстващи продукти, служителите на ГДНП към ДАМТН ще издават Заповеди за спиране на тяхното разпространение.

От Държавна агенция за метрологичен и технически надзор съветват потребителите, при закупуване на горепосочените продукти, да се уверят за наличие на маркировка за съответствие СЕ, инструкция за употреба на български език и информация за наименование и адрес на икономическия оператор пуснал продукта на пазара, което е гаранция за качеството и безопасността на продуктите.

Потребителите могат да се запознаят със съвети за безопасност и практически съвети при покупка на детски играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия тук.