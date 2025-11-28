ГЕРБ се отказват от данък дивидент и скока на осигурителната вноска, пада и новата система СУПТО

Във вторник бюджетната комисия ще се събере за новите предложения по финансовата рамка, обяви Бойко Борисов

Той предпочита редовна фискална рамка, благодари на работодателите, че го "върнаха там, където е бил" - в десните политики

ГЕРБ се отказват от данък дивидент, скока на осигурителната вноска с 2 процентни пукна и новата система СУПТО, няма да обвързват минималната и средната заплата, стана ясно от дълъг брифинг на Бойко Борисов в парламента, малко след като от финансовото министерство власти, синдикати и работодатели обявиха, че диалогът е възстановен.

"Нищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката", коментира лидерът на ГЕРБ

"Тези хора си играят с думите непрекъснато, всяка тяхно изказване е какво е казал Борисов. Борисов е казал, че този бюджет няма да се гледа. Считайте, че е изтеглен. Не се проведе Бюджетна комисия и нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии", започна Борисов.

"При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало.

Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. Ще убедим и партньорите. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере бюджетната комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет.

Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", обясни бившият премиер.

Той обаче отчете, че вече има "много добра работна среда" в разговорите.

Обясни, че напрежение с БСП има от първия ден.

"Ние сме се събрали 2 десни партии и 2 крайно леви, най-социални. БСП искат да се взима от богатите и да се дава на бедните. Ние като дясна партия искаме бизнеса, тези които произвеждат благата, да се чувстват щастливи", обясни позициите си лидерът на ГЕРБ.

Той напомни и реакцията на АИКБ . Видяхте какво направиха и отново се връщам на позицията която имам от 20 г., добави Борисов.

ДПС искат колкото може хората, всички хора, да получават повече, описа той другия партньор в управлението.

Борисов получи и въпрос, свързан със снимката, показваща председателя на БСП Атанас Зафиров, който влиза в кабинета на лидера на ДПС- НН Делян Пеевски и дали те са се договаряли помежду си.

"Аз уважавам колегата Зафиров", каза Борисов. И добави - в сряда соцпредседателят, заедно с Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, "може би и някой друг" били около час и половина в кабинета му. Те чули позициите на Борисов и ГЕРБ. "Ние сме 66 депутати, аз трябва да загубя симпатизантите си и подкрепата от бизнеса за 15 депутати, които гласуват (за предложенията на мнозинството - б.р.) ", гневен бе лидерът на ГЕРБ. Той изтъкна, че левицата е получила "толкова много" за своите избиратели - швейцарско правило, вдигане на заплати и пенсии. Не може само те да получават.

На въпросната среща в сряда били и шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов и съпартийката му Павела Митова, стана ясно от речта на Борисов.

"Всяка от партиите говори на своите избиратели. Не съм склонен да загубя своите, да накажа бизнеса", каза Борисов.

За липсващия Румен Радев, който макар и шеф на АИКБ не присъстваше на вчерашната среща в централата на ГЕРБ с работодатели и синдикати, Борисов каза, че нямал телефона на бившия енергиен министър.

