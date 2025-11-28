Отказаха да пуснат от ареста хасковлия, пребил до смърт скитник в парк

Окръжният съд в Хасково отказа да пусне от ареста обвинен в непредумишлено убийство мъж срещу по-лека мярка за неотклонение. Делото се състоя по искане на защитата на Калоян Карагьозав (34 г.), съобщи БТА.

Той е привлечен под отговорност за случая от трети май тази година, когато в парк в областния център нанася побой на водещия скитнически живот Младен Иванов (51 г.) Пострадалият с четири счупени ребра и контузия на бял дроб не потърсил лекарска помощ след инцидента и на седми май издъхнал на пейка в центъра на Хасково.

На девети май Окръжният съд в Хасково наложи на предполагаемия извършител мярка за неотклонение "задържане под стража". Тя бе потвърдена и от Апелативния съд в Пловдив на 15 май.

Сега съдът счита, че продължават да са налице опасностите от укриване и/или извършване на престъпление. Освен това, според представената по делото справка за съдимост, Карагьозов към момента е осъден за друго престъпление, извършено през месец януари 2025 година и присъдата е влязла в сила.

Определението на магистратите подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.