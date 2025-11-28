Очаквано кризата с боклука от понеделник стига и до "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Общината обяви временна организация на сметосъбирането там, започват с 5 сметосъбиращи машини

За зимното почистване на София има над 200 снегопочистващи машини, но до края на декември

От понеделник Столичната община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, съобщиха от общината.

Оттам обясняват, че са мобилизирани всички възможни ресурси за покриване на зоната и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района. Временната организация стартира с 5 сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). Очакват се още 6 сметосъбиращи камиона в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната, посочват от общината.

Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района - с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите. А общината осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си.

В "Подуяне" районната администрация създаде БКС, след решение на Столичния общински съвет на 13 ноември, със 7 нови служители. Вече се провеждат срещи с граждани и бизнес по публично обявен график.

В "Слатина" районът разчита на собствено БКС с 3 лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, 1 лекотоварен бус и 2 електрически камиончета.

Район "Изгрев" разполага с един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници, които ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.

Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал" за отпадъци в районите „Люлин", „Красно село", „Подуяне", „Слатина" и „Изгрев".

В другите два района, които са в криза със сметоизовозването от 5 октомври също продължава временна организация. Сега "Красно село" се обслужва от "Софекострой", което поетапно ще започне да поема и услугата за "Люлин".

Въпреки несигурността по договорите, общината е в готовност за зимния сезон. За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столична община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност. За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари, уточняват от общината.

Относно мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. от общината заявяват, че обявените решения за пет от седемте зони, които се обжалват, са взети "законосъобразно и в защита на обществения интерес и бюджета на столичани". Две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 („Люлин" и „Красно село") и Зона 3 ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"). За Зона 1 ("Лозенец", "Средец" и "Студентски") и Зона 7 ("Възраждане", "Оборище" и "Триадица") има подадени 4 жалби, след като Столична община прекрати поръчката. За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата. На 25 ноември общината е изпратила напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември. Решеният за последните две зони ще бъдат обявени в началото на декември, посочват от общината.

Оттам отново призовават гражданите за бдителност и съдействие - да изхвърлят разделно. Обслужването на цветните контейнери е независимо от битовото сметоизвозване. Всяка опакова в цветния контейнер облекчава обслужването на сивите. Да не хвърлят мебели, зелени и строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък. Да пазят чисто и почистват пред домовете си. Общината призовава гражданите да ползват приложения за маркиране на снимки, да снимат нарушителите, да сигнализират за търговски обекти, които изхвърлят нерегламентирано, да документират изхвърляне на строителни отпадъци и да регистрират необичайно големи количества отпадъци, които не са от домакинства. Сигналите се изпращат на [email protected].

Общината напомня, че в сивите контейнери се изхвърля само смесен битов отпадък от домакинствата. В цветните контейнери – само опаковки от домакинствата. Всяко друго изхвърляне е нарушение.