4 страници нарушения има 24-годишният шофьор, обвинен за смъртта на семейство на околовръстното

Взел книжка за тир преди 2 г. и натрупал 10 наказателни постановления и 20 фиша

4 страници е дълга справката за нарушения на Закона за движение по пътищата на 24-годишният Джуней Дюлгеров, обвинен за катастрофата на Околовръстното шосе на Пловдив, при която загинаха майка, баща и дъщеря. Това съобщи прокурорът Владимир Вълев преди заседанието за определяне на мярка за неотклонение на младежа.

"Взел е книжка за тир преди 2 г. За този кратък период от време има 10 наказателни постановления и 20 фиша за всякакви нарушения", заяви обвинителят, който ще поиска тираджията от Смолянско да остане зад решетките.

Джуней Дюлгеров влезе в съда с наведена глава. Той беше съпроводен от няколко охранители и запази мълчание, докато го вкарваха в залата. Адвокатът му Георги Кутрянски поиска 20-минути почивка, за да се запознае с материалите по делото, преди съставът да пристъпи към искането на прокуратурата за постоянния му арест.

Около 23,10 ч. на 24 ноември тирът на Джуней се блъсна във фолксвагена на семейство Пушкови от Пловдив. Загинаха 43-годишната водачка Мария, съпругът ѝ Тодор, на 41 г., и по-голямата им дъщеря, на 14 г. 7-годишното им момиченце пък беше настанено в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма.

Семейството живеело в пловдивския район "Тракия" и имало бизнес, който тъкмо потръгнал. Предполага се, че към този час са се прибирали към дома си по околовръстното шосе.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни. Прокуратурата му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, а книжката му беше отнета с прокурорско постановление. На Инспекцията по труда и на Държавната агенция "Автомобилна администрация" бяха възложени проверки на фирмата, ползвала камиона.

След инцидента последва протест, а граждани настояха за скоростно разширяване на Околовръстното шосе и премахване на мантинелите, които го превръщали в "Улей на смъртта", тъй като шофьорите не могат да излязат от платното, за да избегнат евентуален инцидент.

Прокурорът потвърди, че инцидентът е настъпил заради загуба на внимание, като най-вероятно шофьорът е използвал мобилния си телефон зад волана на камиона. Самият Джуней се е възползвал от правото си да не дава обяснения.