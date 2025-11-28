Мними майстори в Добрич крадат пари и ценности, идват уж за ремонт

Мними майстори влизат в жилища за ремонт, като обясняват на живеещите, че е необходим оглед, след това крадат пари и ценности, алармират от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 27 ноември след проведени полицейски действия служители на Второ районно управление на МВР в Добрич задържат двама мъже - на 44 и 31 години, известни на МВР. Установено е, че те са извършители на кражба на сумата от 4410 лева от частен имот на 84-годишен мъж. По данни на тъжителя, двамата мъже под предлог за необходим ремонт на жилището му проникват в имота и отнемат парите. Работата по установяване и документиране на престъпната им дейност продължава.

От Областната дирекция на МВР призовават гражданите от област Добрич да не се доверяват, да не допускат непознати в жилището си, да съхраняват на сигурно място пари и ценности.