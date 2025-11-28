Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички наши екипи са в готовност да реагират

Няма аварирали ВиК съоръжения и щети по републиканската пътна мрежа

Във връзка с обявения червен код за интензивни валежи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведе среща с председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев и с председателя на Управителния съвет на ВиК Холдинга инж. Лозко Лозев. На нея бе докладвано, че към момента няма аварирали ВиК съоръжения и щети по републиканската пътна мрежа, съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Въпреки това министър Иванов разпореди екипите на АПИ и ВиК да продължат да бъдат в готовност с 24-часови дежурства, за да следят критичните съоръжения и да оказват помощ на кметовете и областния управител при нужда.

В готовност остават и екипите на АПИ във връзка с обичайно зачестяващите при валежи свлачища и срутища, така че пътната мрежа да се почиства своевременно.