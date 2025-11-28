ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът: Не приемам поредното увеличение на це...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21805896 www.24chasa.bg

Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички наши екипи са в готовност да реагират

2204
Иван Иванов СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Няма аварирали ВиК съоръжения и щети по републиканската пътна мрежа

Във връзка с обявения червен код за интензивни валежи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведе среща с председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев и с председателя на Управителния съвет на ВиК Холдинга инж. Лозко Лозев. На нея бе докладвано, че към момента няма аварирали ВиК съоръжения и щети по републиканската пътна мрежа, съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Въпреки това министър Иванов разпореди екипите на АПИ и ВиК да продължат да бъдат в готовност с 24-часови дежурства, за да следят критичните съоръжения и да оказват помощ на кметовете и областния управител при нужда.

В готовност остават и екипите на АПИ във връзка с обичайно зачестяващите при валежи свлачища и срутища, така че пътната мрежа да се почиства своевременно.

Иван Иванов СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.