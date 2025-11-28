Шофьор блъсна две деца на пешеходна пътека пред училище в Пазарджик

Момиче и момче, ученици в близко училище, са били блъснати докато пресичат на пешеходна пътека недалеч от Езиковата гимназия и Професионалната гимназия по архитектура и строителство в Пазарджик. Блъснал ги е джип, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Двете деца са се връщали от училище и тръгнали да пресичат на пешеходната пътека на ул."Кочо Честименски" в Пазарджик, когато били ударени от мощното возило.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици – и двете проби са отрицателни. За радост двете деца не са сериозно пострадали, само с леки охлузвания и натъртвания са, уточни Стоянов. Той отново призова шофьорите да бъдат внимателни, да шофират с ниска скорост особено около училища и детски градини.