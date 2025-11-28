Минимум 15 г. затвор заплашват шофьора на тира, помел семейство на Околовръстното на Пловдив

Оцелялото дете е в стабилно състояние и в съзнание

Защитата на Джуней Дюлгеров поиска да бъде пуснат под домашен арест

24-годишният шофьор натрупал редица нарушения за кратко време, загиналата водачка - само две за 20 г.

Съдът го остави в ареста

15 г. затвор е минималният праг, предвиден в закона, за престъплението, в което е обвинен шофьора на тира от жестоката катастрофа на Околовръстното шосе на Пловдив Джуней Дюлгеров. Той е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице - Мария и Тодор Пушкови и 14-годишната им дъщеря. По-малкото дете на семейството, на 7 г., също пострада и е в болница. Към момента то е в стабилно състояние и в съзнание, съобщиха за "24 часа" от УМБАЛ "Свети Георги".

Държавното обвинение поиска от Окръжния съд Дюлгеров да бъде оставен в ареста. Според прокуратурата на 24 ноември около 23,10 ч. той навлязъл в насрещното и блъснал лекия автомобил на семейство Пушкови. Водачът има книжка за тир от 2 г., като за това време натрупал сериозно количество нарушения на Закона за движение по пътищата.

Прокурор Владимир Вълев заяви, че вече е изготвена автотехническа експертиза. Според него има опасност Дюлгеров да се укрие, тъй като законът предвижда голямо наказание за престъплението, в което е обвинен.

Защитникът Георги Кутрянски се съгласи, че може да бъде направено обосновано предположение за вината на клиента му, но се възпротиви срещу твърдения риск от укриване. Той представи пред съда служебни бележки и характеристика от последната фирма, в която Дюлгерски е работил, както и заверен препис от договора за наем за жилището му в Пловдив. Адвокатът поиска домашен арест с електронна гривна.

"Въпреки че за това обвинение е предвидено изключително голямо наказание - минимум 15 г., аз считам, че събраните данни и доказателства не сочат реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление", заяви Кутрянски. Той изтъкна, че обвинението е за извършено по непредпазливост деяние и младата възраст на Дюлгеров. Освен това 24-годишният мъж бил неосъждан, с добри характеристични данни и живее постоянно в Пловдив. Няма висящи производства срещу него. "Затова не мога да се съглася, че клиентът ми е лице с висока степен на обществена опасност и с по-лека мярка би извършил престъпление. Не може да се направи и обосновано предположение, че ще се укрие", категоричен беше Кутрянски. И отново повтори, че обвиняемият има постоянна работа и адрес, на който живее от много време.

Дюлгеров се е възползвал от правото си да не дава обяснения по случая. В съдебната зала той също отказа да каже нещо в своя защита. И също поиска домашен арест, който да се изпълнява в Пловдив.

Прокурор Вълев контрира твърденията на защитата за добрите характеристични данни на водача, като изтъкна нарушенията му. "Следва да обърнете внимание и на обстоятелството, че е санкциониран и за това, че е управлявал моторно превозно средство, без да има книжка", каза обвинителят. По думите му за един кратък период от време Дюлгеров е натрупал повече нарушения от водачи, които карат цял живот. "За сравнение може да погледнете справката на другия участник в това произшествие. Покойната има свидетелство за управление от 20 г. и само две нарушения", посочи Владимир Вълев. Георги Кутрянски пък обясни, че клиентът му има два автомобила на негово име, които се карат от други членове на семейството му, но глобите идват на името на Дюлгеров. Прокурорът пък уточни, че наказателните постановления на младия мъж са влезли в сила, макар той да в имал възможност да посочи, ако не е извършвал нарушенията.

След заседанието адвокат Кутрянски посочи, че клиентът му е в абсолютен шок. "Той е бил на практика неадекватен след катастрофата", обясни той. Според него не е необходимо "това младо момче" да стои в ареста. Нещата щели да стоят по друг начин, ако Дюлгеров бил осъждан.

След 30-минутна почивка Окръжният съд прие, че искането на прокуратурата за постоянен арест на Дюлгеров е основателно и следва да бъде уважено. Съдия Маркова изтъкна, че макар престъплението да е извършено по непредпазливост, то е изключително тежко. Според нея не са налице доказателства, че актовете и наказателните постановления на Джуней Дюлгеров са извършени от друг човек и има риск да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.