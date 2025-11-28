ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици във Варна се учат да решават конфликти чрез училищна медиация

Ученици във Варна се учат да решават конфликти чрез училищна медиация

1800

Четири училища във Варна вече разполагат с действащи училищни центрове по медиация, отворени за всички – ученици, учители и родители. Проектът е реализиран чрез „Академия Миротворци“, финансиран от десетото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата поставя в центъра децата, тяхната емоционална зрялост и способността им да общуват пълноценно. Проектът е първият в страната, който въвежда медиацията едновременно на всички нива в една образователна институция.

В рамките на проекта учениците преминаха през интензивно обучение и изпит, за да получат сертификат за медиатори и да могат да помагат на връстниците си в ежедневните ситуации – както в училище, така и онлайн. Паралелно с тях бяха сертифицирани учители и специалисти, които да прилагат методологията на Академия Миротворци на институционално ниво.

Изграждането на национална мрежа от училищни центрове по медиация е сбъдната мечта. Когато започнахме да развиваме методологията преди близо осем години, нашата основна мотивация беше една – да въведем уменията за общуване, преговори, саморегулация и здравословно управление на конфликти като естествена част от ежедневието на децата. Днес това вече е реалност. Варна се превърна в пример за успешно приложение на модела“, споделя Венета Иванова, основател на Академия Миротворци.

Инициативата включва и новаторски елемент – „Дневникът на един медиатор“ – видео рубрика, в която учениците заснемат кратки влогове и споделят впечатления от обучението, емоциите, през които преминават, и случките, които ги вдъхновяват. Центровете вече се използват активно, а обучените учители гарантират устойчивост чрез продължаващи обучения и подкрепа за нови ученици-медиатори. 

Радваме се, че помогнахме за изграждането на този модел, който дава реална стойност в училищната среда. Медиацията не е просто механизъм за разрешаване на конфликти – тя е инструмент за изграждане на по-зрели, емпатични и уверени млади хора“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom. 

Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

