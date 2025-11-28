ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 10 пияни и 6 дрогирани зад волана през изминалия ден

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден с а установени общо 10 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – шестима от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, а четирима са отказали тестване, съобщиха от полицията. 

12 822 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15 309 водачи и пътници. Съставени са 3197 фиша и 504 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

