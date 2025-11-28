Гуцанов: Изграждаме 250 социални услуги за възрастни, даваме начало на строежа в Попово

Нямам притеснения за по-високите доходи от догодина, никой не протестира срещу тях, каза още социалният министър

Министерството на труда и социалната политика работи активно с кметовете и местната власт за създаването на нови 250 социални услуги за възрастни хора. Днес министър Борислав Гуцанов даде старт на изграждането на Център за специализирана подкрепа и три сгради за настаняване на хора с увреждания в Община Попово.

„Средствата, инвестирани в социалната област, са средства за бъдещето. Смятам, че наистина хората заслужават да живеят в нормални условия. Заради това и в Министерството започнахме мащабна програма за ремонт на всичките 81 дома за възрастни хора и отделихме почти 400 милиона лева. Освен ремонта на тези 81 дома, откриваме над 250 нови услуги", обясни той. Инвестицията е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Министър Гуцанов допълни, че всички средства са предоставени на общините и на местната власт, защото те са най-близо до хората и най-внимателно могат да следят изпълнението.

Това е поредната стъпка за трайно решаване на проблема с грижата за възрастните хора. Тя започна с разкриването на т.нар. „къщи на ужасите", които действаха като нелегални домове за възрастни.

„Отворихме кутията на Пандора, като влязохме в незаконните къщи на ужасите. Спряхме дейността на 15 от тях и изкарахме много хора – близо 500 човека. Но започнахме и създаването на нови домове", допълни министър Гуцанов. Преди ден той обяви откриването на нови пет места за настаняване на възрастни хора, финансирани с бюджетни средства. Общият капацитет в тях е за около 100 човека. „За последните 7 правителства има открити три подобни места за настаняване на 50 души. Ние за няколко месеца откриваме пет и то за една изключително символична сума от 260 000 лева", допълни той.

„Нямам притеснения относно заложените по-високи социални плащания в бюджета за 2026 година. Всички партии в управлението сме обединени около тези социални виждания. Не виждам някой от протестиращите да е казал, че не е съгласен с повишаването на доходите", заяви пред медиите министър Гуцанов.

В план-сметката на държавата е заложено обезщетението за отглеждане на дете през втората година майчинство от 780 лева да се покачи на 900 лева. Процентът, който жените получават от тези средства, ако се върнат на работа по-рано, пък се вдига от 50 на сто на 75 на сто. Заложено е още минималната работна заплата от 1070 лева да стане 1213 лева, а пенсиите ще бъдат повишени по швейцарското правило с между 7 и 8 процента.

Той призова за спокойствие, за да могат разговорите между държавата, бизнеса и синдикатите относно бюджета да бъдат финализирани и всички параметри – уточнени.

„Аз не един и два пъти съм коментирал, че най-важното е да има спокойствие, сигурност и предсказуемост. Диалогът е ключовата дума. В момента виждам, че диалогът е наистина вдигнат на ниво, което е ключово важно. И в кабинета, също както и мнозинството в парламента, чухме хората, които излязоха на улицата", допълни той.