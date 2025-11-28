На общините се разчита за поддръжката на над 3500 паметника в страната

„В началото на следващата година министърът на отбраната ще изпрати официално писмо до всички областни управители, с което общините ще бъдат приканени да подават документи за финансиране на ремонти на военни паметници през 2026 г.", съобщи на заседание на областната комисия „Военни паметници" в Добрич Радослав Симеонов, главен експерт „Военни паметници и военно-патриотично възпитание" в Министерството на отбраната. Миналата година средствата са били ограничени и не са подкрепени всички инициативи, добави той. За успешното кандидатстване общините трябва да подготвят количествено-стойностни сметки в евро, актуални снимки и оферти, които да бъдат обработени и официално подадени от самата община – изискване, наложено от Министерството на финансите. Предстои комисията да разгледа предложенията през март. Симеонов подчерта значението на активното участие на общините, тъй като без тяхната подкрепа поддръжката на над 3500 паметника в страната е практически невъзможна.Експертът припомни, че миналата година за тази цел с постановление на Министерския съвет са разходвани 420 000 лв.

Симеонов насърчи активността на местните власти в област Добрич и посочи община Добричка, която е рекордьор в страната с над 70 военни паметници. Той подчерта, че Добруджа е сред малкото региони, където се издигат паметници на воини, загивали за освобождението на района, което придава специална историческа стойност на обектите.„Колкото повече предложения се подават, толкова повече паметници можем да възстановим", призова Симеонов.