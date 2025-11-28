ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Панов награди доайена на кларинета в Търново Иван Иванов

Своя 80-годишен юбилей празнува днес Иван Иванов – създателят на Търновската кларинетна школа, доайен на кларинета, един от най-обичаните учители и музиканти на старата столица.

Основател и първи диригент на Училищния оркестър на Средно училище „Емилиян Станев", който днес е известен в цяла България с името „Джуниър Бенд" и прославя Велико Търново.

За Иван Иванов музиката е любов и живот. Затова и учениците му са стотици. Сред тях са едни от най-добрите съвременни кларнетисти, включително диригенти на популярни оркестри.

Иван Иванов е музикант в първия оркестър на МДТ „Константин Кисимов" и до ден днешен свири в Биг Бенд Велико Търново. И днес той продължава да води клас по кларнет в СУ „Емилиян Станев".

По повод юбилея кметът на Старата столица Даниел Панов връчи на Иван Иванов Старопрестолна грамота – за значим принос в развитието на музикалното образование и културния живот на Велико Търново, както и Почетен знак – Златна перпера. „Пожелавам здраве и все така да вдъхновявате с музика и грижа за децата на Старата столица", обърна се към юбиляря Даниел Панов.

