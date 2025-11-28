Трима търновски полицаи с награди от конкурса на името на Джовани Фалконе

Трима служители на ОДМВР – В. Търново се върнаха с награди от конкурс на името на италианския магистрат Джовани Фалконе, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Йордан Йорданов инспектор в сектор „Криминална полиция" при РУ – В. Търново, Атанас Календеров инспектор в сектор „Криминална полиция" при РУ – Г. Оряховица и главен инспектор Васил Боев, ВПД началник на РУ – Стражица са отличени в конкурс за магистрати и полицаи „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж", в памет на италианския прокурор. Той е организиран от Община Благоевград, Общински съвет по наркотичните вещества – Благоевград, Фондация „Джовани Фалконе" и посолството на Италия у нас.

Тримата получиха отличията си от подполковник Джузепе Меркатали, офицер за връзка на Италия в България към Посолството на Италия. Отличията са им присъдени за професионалната им и безупречна работа и постигнати високи резултати по установяване, задържане и документиране на групи и лица, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества.

Церемонията се проведе на 27 ноември 2025 г. в залата на Камерна опера към НЧ „Н. Й. Вапцаров" - Благоевград.

Конкурсът е учреден през 2009 г. от Община Благоевград със съдействието на Посолството на Република Италия в България в памет на италианския магистрат. Всяко година наградата се присъжда на съдии, прокурори и следователи, които успешно се борят с употребата и разпространението на наркотици. Инициативата е подкрепена и от проф. Мария Фалконе, сестра на Джовани Фалконе и фондация „Джовани и Франческа Фалконе".

Целта е да бъдат подпомогнати усилията на магистратите и полицаите в това да защитават обществените интереси и авторитета на професията си, да съдействат за ограничаване на корупцията, влиянието на организираната престъпност, престъпленията срещу деца чрез интернет, както и за намаляване на криминалните прояви, каквито се наблюдават в момента на локално и на национално ниво.