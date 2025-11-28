Университетът по хранителни технологии (УХТ) - Пловдив обявява успешното приключване на българското издание на Държавната експертна академия (Government Executive Academy - GEA) за 2025 г. В рамките на програмата, провела се между 28 септември и 31 октомври, 25 ръководители и експерти от публичната администрация на територията на цялата страна преминаха специализирано обучение и получиха сертификати за придобити компетенции в управлението на иновации.

Като част от мащабна европейска инициатива

Академията в Пловдив не е изолирано събитие, а ключов елемент от EIT InfraBooster – стратегически проект на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), разработен от Университета във Варшава. Инициативата се реализира синхронизирано в няколко европейски държави с цел изграждане на капацитет в регионите от Източна Европа.

Мисия на проект InfraBooster

InfraBooster е създаден, за да реши един от основните проблеми в иновационната екосистема на Европа – неефективното използване на публичните изследователски инфраструктури. Програмата цели:

Да трансформира научните съоръжения в реални инструменти за икономически растеж.

Да задълбочи сътрудничеството между наука, бизнес и публична администрация.

Да подготви администрацията за по-ефективно управление на фондове и регулации, свързани с научната дейност.

Резултати в България

Българските участници преминаха през интензивен онлайн модул на български език, включващ решаване на практически казуси, адаптирани към местния контекст. Завършилите експерти вече са част от по-широка международна общност от професионалисти, готови да прилагат моделите за комерсиализация на науката в своите региони.