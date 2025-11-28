Mastercard Ден и платформата Priceless надграждат активностите си в годишен календар от безценни кулинарни изживявания в ресторант UNICA в София

Mastercard и JRE-Jeunes Restaurateurs-България обявяват развитието на своята съвместна кулинарна стратегия, насочена към превръщането на България в премиум дестинация за гастрономически изживявания. Това стратегическо партньорство обединява ангажимента на Mastercard да създава безценни моменти и 50-годишната страст на JRE към кулинарното съвършенство, като предлага на потребителите уникални възможности да открият изкуството на изисканата кухня.

Партньорството ще поддържа стратегически годишен календар от кулинарни изживявания в сертифицирания от JRE ресторант UNICA в София и ще предлага висококачествена гастрономия всеки вторник, известен още като Mastercard Day. Партниращи ресторанти и организации също ще се включат. Mastercard Ден е програма за лоялност, която всеки вторник (и определени празнични дати) дава още една причина да закусваме, обядваме или вечеряме навън – 10% кешбек, в подкрепа на малкия бизнес, а от 2026 добавя и единствени по рода си безценни изживявания.

„Нашето сътрудничество с JRE-България и ресторант UNICA отразява ангажимента на Mastercard да създава значими преживявания. 2026 ще бъде третата поредна година, в която празнуваме програмата за лоялност Mastercard Ден в кулинарната категория. През тези години десетки хиляди хора промениха поведението си и започнаха да излизат на вечеря във вторник, за да участват в програмата. Сега очакваме с нетърпение да направим Mastercard Ден още по-специални и да предоставим на картодържателите не само кешбек, но и незабравими моменти.“ – коментира Ваня Манова, Country Manager за България, Северна Македония, Албания и Косово в Югоизточна Европа.

Чрез това партньорство картодържателите на Mastercard ще получат ексклузивен достъп до подбрани изживявания в ресторанти членове на JRE-България, включително събития на Chef’s Table, дегустационни менюта и потапящи кулинарни пътешествия. Инициативата се фокусира и върху подкрепата на местни таланти, насърчаването на устойчиви практики, популяризирането на жени шеф-готвачи чрез програмата на Mastercard Girls4Chefs, както и представянето на кулинарното наследство и иновативните умения чрез майсторски класове.

„Партньорството с Mastercard ни позволява да засилим нашата мисия за издигане на гастрономията в България. Тази съвместна стратегия не само ще зарадва любителите на храната, но и ще укрепи кулинарната общност. Радваме се също да участваме в програмата Mastercard Ден, тъй като това дава още една причина на българските потребители да празнуват всяка седмица.“ – добави Даниел Канзиан, международен президент на JRE-Jeunes Restaurateurs.

Mastercard Ден и priceless.com осигуряват 10% кешбек за всяка покупка на храна и напитки с регистрирана Mastercard карта всеки вторник – традиционно слаб ден за местния малък бизнес.

JRE-Jeunes Restaurateurs е асоциация на шеф-готвачи и кулинарни предприемачи в Европа, основана през 1974 г. JRE съчетава кухня от най-висок стандарт със смелостта да се иновира. Организацията представлява 16 държави, над 400 асоциирани шеф-готвачи и повече от 200 звезди Michelin. Образованието, споделянето на умения и съвместните кулинарни събития са в основата на нейната мисия. С дълбоко уважение към регионалните продукти, устойчивостта и кулинарната традиция, членовете на JRE са ангажирани да създават изключителни гастрономически изживявания, които свързват хората и празнуват изкуството на готвенето.