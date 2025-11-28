ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обратното броене до Коледа започна. Последните дни на ноември носят със себе си онова гъделичкащо чувство на вълнение преди един от най-чаканите празници в годината, когато семейството се събира и ежедневието сякаш натиска пауза. Тази година празничните почивни дни са повече от обикновено, а това означава, повече време за нещата, които наистина имат значение по Коледа - уют, топлина, спокойствие и незаменими мигове, прекарани с любимите хора. Именно сега е идеалният момент да се погрижим за създаването на онази уютна коледна атмосфера, която допълва времето споделено с близките.

Тази година Lidl прави задачата още по-лесна. От 1 до 7 декември във веригата ще намерим най-различни коледни находки - от разнообразна тематична украса и удобни дрехи с коледни мотиви до множество идеи за подаръци за малки и големи. С едно влизане в магазините на ритейлъра - и с малко креативност, разбира се - можем да настаним коледната магия у дома, при това без да отделяме голям бюджет за целта.

Коледа е чувство

Макар че често свързваме Коледа с пищна украса и богато подредена маса, същността на празника е много повече от това. Тя живее в малките жестове и усещания – като аромата на топъл чай, купичката мандарини и комфортните домашни дрехи, които носим в дните, в които не бързаме за никъде.

Сред предложенията на Lidl за коледно облекло се открояват продуктите на собствената марка на ритейлъра Еsmara. Пижама от 100% памук за 18.99 лв. за него и нея и детска пижама за 12.99 лв., незабавно придават празничен характер на сутрешното кафе или горещия шоколад.

За още коледно настроение може да изберете измежду селекция коледни чорапи. Комплект от 3 броя за 4.99 лв. с фигури с дядо Коледа, еленчета и снежинки, можете да комбинирате с  домашни чехли за 9.99 лв. Специално за феновете на марката, Lidl предлага и два вида брандирани чорапи с коледни мотиви на цена от само 2.49 лв. за брой.

С оversize пуловер от полар за 24.99 лв. ще се чувствате комфортно в спокойните дни вкъщи и е чудесен избор, когато просто искаме да облечем нещо топло. За най-малките членове на семейството, под собствената си марка Lupilu, Lidl предлага бебешко боди за 4.99 лв., гащеризон за 9.99 лв. и 3 чифта чорапки за 4.99 лв. За малко по-големите пък има термо чорапи за 2.99 лв., пижама за 9.99 лв., суитшърт за 7.99 лв., пуловер за 14.99 лв., както и плетена рокля за 16.99 лв. – все дрехи, които превръщат всеки член на семейството в носител на коледния дух.

От Lidl са помислили дори за пухкавите членове на семейството с коледен пуловер за кучета за 11.99 лв.

А когато семейството се събере и всеки е сложил своя аутфит, е време за коледна снимка в пълен състав.

Коледен уют във всяко кътче

След като сте се погрижили за топлите пижами и облекло, е време да внесете празничен дух и във всяко кътче на дома. Одеялото с коледни мотиви Livarno Home (22.99 лв.) е страхотно допълнение за дивана във всекидневната. Добавете весел детайл и пред вратата с коледна изтривалка (4.99 лв.), за да усмихнете гостите си още преди да са прекрачили прага. За коледния дух в кухнята се погрижете с тематичната пътека (15.99 лв.).

LED декорацията е ефектна и същевременно семпла украса за празниците. В Lidl откриваме над 2 метра светеща декорация от Livarno Home само за 3.99 лв., която можем да поставим на различни места - на перваза под прозореца, на балкона или пък върху елхата. Светещи стикери за 6.99 лв. могат да се поставят на прозорец или друга гладка повърхност.

Селекцията с украса се допълва от комплект стъклени фигури в различни форми за 3.99 лв., както и такива в нетипични форми за 7.99 лв., които да внесат по-интересен елемент в пространството, което ще украсите.

С помощта на Lidl, домът ви ще бъде готов да посрещне най-топлите спомени, защото Коледа преди всичко е времето, което прекарваме заедно.

