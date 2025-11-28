ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mastercard и JRE-България обединяват усилия, за да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21807097 www.24chasa.bg

Белоградчик вече си има паметник на Христо Ботев

Валери Ведов

[email protected]

1748
Десетки се събраха в дъжда. Снимка: 24 часа

Пред младежкия дом в Белоградчик днес се проведе тържествено откриване на паметника на Христо Ботев. Въпреки лошото време, събитието събра десетки граждани, представители на местната власт, културни дейци и ученици, които дойдоха, за да отдадат почит на един от най-видните герои в българската история.

„Всички знаем кой е Христо Ботев, но до днес нямаше негов паметник в Белоградчик, каза в словото си кмета на града Боян Минков. - Ние си обещахме, още преди изборите, че ако ги спечелим, ще започнем да строим паметници, за да може тези деца, които виждам и които най-много ме радват, да знаят къде са се родили, от къде произхождат и чий пример трябва да следват. За това днес е особен празник за Белоградчик, защото Христо Ботев вече ще присъства в нашия град. Паметникът на Васил Левски дойде като дарение от един голям българин – проф. Гаврилов. Днешният паметник идва като дарение от осем общински съветници от Белоградчик."

Видински митрополит Пахомий, който освети бюста паметник подчерта, че ние сме длъжни да отдаваме своята почит и уважение към онези българските герои, които са дали живота си за нашето спасение, за нашата свобода, за нашето изграждане като граждани на България.

Десетки се събраха в дъжда. Снимка: 24 часа
Откриването на паметника в Белоградчик. Снимка: 24 часа
Десетки се събраха в дъжда. Снимка: 24 часа
Откриването на паметника в Белоградчик. Снимка: 24 часа
Десетки се събраха в дъжда. Снимка: 24 часа
Откриването на паметника в Белоградчик. Снимка: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България