Белоградчик вече си има паметник на Христо Ботев

Пред младежкия дом в Белоградчик днес се проведе тържествено откриване на паметника на Христо Ботев. Въпреки лошото време, събитието събра десетки граждани, представители на местната власт, културни дейци и ученици, които дойдоха, за да отдадат почит на един от най-видните герои в българската история.

„Всички знаем кой е Христо Ботев, но до днес нямаше негов паметник в Белоградчик, каза в словото си кмета на града Боян Минков. - Ние си обещахме, още преди изборите, че ако ги спечелим, ще започнем да строим паметници, за да може тези деца, които виждам и които най-много ме радват, да знаят къде са се родили, от къде произхождат и чий пример трябва да следват. За това днес е особен празник за Белоградчик, защото Христо Ботев вече ще присъства в нашия град. Паметникът на Васил Левски дойде като дарение от един голям българин – проф. Гаврилов. Днешният паметник идва като дарение от осем общински съветници от Белоградчик."

Видински митрополит Пахомий, който освети бюста паметник подчерта, че ние сме длъжни да отдаваме своята почит и уважение към онези българските герои, които са дали живота си за нашето спасение, за нашата свобода, за нашето изграждане като граждани на България.