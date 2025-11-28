ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият премиер Ренета Инджова: Нямаше протест, а ...

Ученици от Монтана научиха повече за престъпленията, свързани с наркотици

Камелия Александрова

Ученици от природоматематическата гимназия научиха повече за престъпленията, които са свързани с отглеждането, държането, разпространението и употребата на наркотици Снимка: Камелия Александрова

Ученици от 10-и клас от Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" посетиха Съдебната палата в Монтана и се срещнаха с прокурор Лилия Илиева от Окръжна прокуратура – Монтана в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

Чрез различни примери от практиката прокурор Илиева запозна десетокласниците с престъпленията, които са свързани с отглеждането, държането, разпространението и употребата на наркотични вещества. Прокурор Илиева сподели, че трудно се установяват този тип престъпления и затова разследването и подготовката по тези дела е ключова и важна.

В рамките на последвалата дискусия младежите задаваха различни въпроси – какви са наказанията за държане, разпространение и употреба на наркотици, как може един съдебен процес законово да се ускори и да не се забавя, какви наказания се налагат при причиняване на тежка и средна повреда, за какви престъпления се налагат най-тежки наказания, как се става прокурор.

Срещата между учениците от ПМПГ и прокурор Илиева е втората за тази учебна година по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира от Окръжен съд – Монтана в партньорство с Окръжна прокуратура – Монтана, Районен съд – Монтана и Районна прокуратура – Монтана.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2014 г. Програмата е носител на специалното отличие „Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа за 2017 г.

