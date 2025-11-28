Благомир Коцев пусна първа снимка у дома, с децата и кучето

Кметът на Варна Благомир Коцев публикува първа семейна снимка с децата и домашния любимец, които не беше виждал близо пет месеца.

Коцев е на свобода от няколко часа, след като беше освободен под парична гаранция от 200 хил. лв., които бяха събрани за няколко часа от дарители.

Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз, написа Коцев.

Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен.

Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си. Днес тази прегръдка е дар от всички вас!