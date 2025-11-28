Столичната община ще обжалва спирането на реформата за паркиране

Столична община ще обжалва определението на АССГ, с което съдът спря допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на промените в наредбата за организацията на движението. По този начин въвеждането на новите правила за паркиране в синята и зелената зона остава блокирано и вместо да влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще трябва да се изчака окончателното решение на съда относно законосъобразността на приетите изменения. Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса. Общината ще настоява пред по-горната инстанция определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график.

От Столична община уточняват, че съдът не е обявявал наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество. Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт. Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че наредбата е „нищожна", са неверни и не почиват на съдебния акт, казват от общината.

Писменото становище по делото бе внесено от общината в съда в сряда, а още в четвъртък вечерта той постанови определението си. Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпроса доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от "Движението за права и свободи", посочват от "Московска" 33.

Промените в наредбата имат една ясна цел – по-добра инфраструктура, по-качествени публични услуги и повече ред в паркирането, тема, която десетилетия наред остава нерешена в София. Приходите от платено паркиране са пряко свързани с инвестиции в поддръжка и ремонт на улици и тротоари, възстановяване на настилки, мерки за безопасност на движението, подобряване на транспортните връзки в най-натоварените градски части. Това не са рестрикции срещу гражданите, а реформи, които имат за цел да доведат до повече и по-целенасочени инвестиции в кварталите, казват от общината.