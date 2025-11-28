Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

Продължават строителните дейности по благоустройство на пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 – извършва се заздравяване на основата, полагане на нови бетонови ограничителни ивици и бордюри, и монтиране на нови метални стълбове за осветление;

продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. „Шипка" - от страната на Централен общински пазар;

започна изграждането на рампа за инвалиди и хора с увреждания от бл. „3" до тротоара на бул. „Гоце Делчев" в кв. „Дружба" 2;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път до Регионално депо за отпадъци, бул. „България", бул. „Васил Левски", бул. „Съединение", бул. „Цар Освободител", ул. „19 – ти февруари", ул. „Иван Ведър", ул. „Никола Й. Вапцаров", ул. „Петко Каравелов", ул. „Проф. Михаил Арнаудов", ул. „Шипка" и в околоблоковите пространства на бл. „206" и бл. „207" в кв. „Чародейка – Юг" и бл. „17", бл. „35", бл. „46" и спирка на обществен транспорт до бл. „48" в кв. „Дружба";

ремонтирани бяха ревизионни шахти по ул. „Чавдар войвода";

отстранени бяха опасни пропадания на пътната настилка по бул. „Неофит Бозвели", ул. „Сливница", ул. „Чипровци" и до бл. „ЦЮР" 5;

започна изграждане на ново осветление на пътя от Русановото мостче до кв. „Средна кула";

извършена бе подмяна на стари амортизирани осветителни тела с нови LED осветители и ремонт на захранващата мрежа на уличното осветление в западната част на ул. „Братя Обретенови" /до Музея на транспорта/;

извършена бе подмяна на 32 амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличните мрежи на кв. „Средна кула", с. Басарбово, с. Долно Абланово и с. Просена;

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Съединение" /вкл. ремонт на разклонителни кутии/, бул. „Христо Ботев", ал. „Възраждане", ал. „Лилия" /вкл. възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Братя Миладинови" /вкл. и ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Йосиф Хербст", ул. „Ниш", ул. „Петрич", ул. „Студентска", ул. „Щип", както и по уличните мрежи на с. Червена вода и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в района на летище Русе /вкл. и ремонт на табло за управление на осветлението/, на места в Парка на възрожденците, по алеите на кея и в околоблоковите пространства на бл. „21" в кв. „Дружба" 3, бл. „Ангел войвода", бл. „Чавдар войвода" и бл. „Чинар" /вкл. и възстановяване на подземна захранваща мрежа/ в кв. „Здравец – Изток";

монтирани бяха 11 нови и бяха възстановени 6 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

приключиха дейностите по демонтиране на старите и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с ул. „Шипка" и кръговото кръстовище с бул. „Липник";

изработени бяха общо 25 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация и 21 метални рогатки за монтаж на осветителни тела на стълбове;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър", ул. „Борисова" с ул. „Константин Иречек" и ул. „Хан Крум", бул. „Съединение" с ул. „Майор Атанас Узунов", бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски", ул. „Тулча" с ул. „Цветница";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. „Съединение" /на кръстовищата с ул. „Наум" и ул. „Майор Атанас Узунов"/, бул. „Цар Освободител" / на кръстовищата с ул. „Шипка", ул. „Панайот Хитов" и ул. „Петко Д. Петков"/, ул. „Потсдам", ул. „Борисова" /на кръстовищата с бул. „Неофит Бозвели" и ул. „Свети Георги"/, както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Драма", ул. „Лозен планина" /до бл. „Панагюрище"/, пред вх. „А" на бл. „БДЖ", пред вх. „5" на бл. „Колос", пред бл. „Ловец" на ул. „Цар Калоян", пред вх. „В" на бл. „114-1" на бул. „Ген. Скобелев" и пред бл. „8" в кв. „Дружба" 3 и до ДКЦ 3 в кв. „Здравец – Изток";

извършени бяха дейности по косене, събиране и товарене на окосена трева и шума в района на бул. „Тутракан", ул. „Доростол", бул. „Липник", кв. „Здравец - Изток" – комплекс „Спортисти", бл. „Чародейка - Юг" – комплекс „100", кв. „Чародейка - Юг" – комплекс „200";

през седмицата в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета. Осиновени бяха 4 кучета и бе извършена кастрация на 2 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

разпространена бе културната програма за месец декември. Изготвени бяха информационни материали с програмата на фестивала „Русе - коледната звезда на Дунав" за разпространение;

проведени бяха работни срещи за организацията на „Коледно надиграване 2025";

продължава приемът на отчети за изпълнението на проектите, финансирани по Програма „Култура" за 2025 г.;

извършена бе подготовка на заседание на комисията за определяне на носители на Награда „Студент на годината";

подготвено бе проектно предложение по процедура BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти" по Програма ,,Образование" 2021 – 2027 г. (ПО);

извършена бе подготовка за всички коледни инициативи, организирани от Общинския детски център за култура и изкуство:

9 декември /вторник/ - Коледна изложба на Школата по изобразителни изкуства с ръководител Иван Д. Иванов – Йоаний, която ще се проведе в Детската художествена галерия на ул. „Борисова" 51 в 17 ч.;

17 декември /сряда/ – Коледен концерт на Тамбурашки оркестър „Русе" и Детска вокална група „Слънце" в Пленарна зала на Община Русе от 18:30 ч.;

19 декември /петък/ - Коледен концерт на Детски хор „Дунавски вълни" и Дамски хор „Дунавски вълни" към НЧ „Ангел Кънчев" – Русе в зала „Филхармония" от 19 ч.;

19 декември /петък/ - Празничен концерт на ФА „Русчуклийче" „В ритъма на вдъхновението" в Голяма зала на Доходното здание от 18:30 ч.;

20 декември /събота/ - В очакване на Дядо Коледа – Общоградски детски празник в Голяма зала на Доходното здание от 11 ч.;

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 26 ноември Община Русе подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за проектното предложение BG16FFPR003-2.006-0137-C01 „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД" по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. Партньори в концепцията са общините Русе и Сливо поле и „Общински транспорт Русе" ЕАД. Общият бюджет на концепцията е близо 21,8 милиона лева, от които над 17 милиона лева е финансовата помощ за Общината. Самоучастието на Община Русе е почти 600 хиляди лева. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Проектът предвижда реализирането на шест основни дейности, като Община Русе е водещ партньор в концепцията и е отговорна за изпълнението на 4 от дейностите: за изграждането на мултифункционален социален център за деца и младежи от уязвими групи в сградата на бившия Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" в кв. „Средна кула", основен ремонт на общински път – с. Николово и с. Червена вода (6 км), цялостен ремонт на сградата на Русенската художествена галерия, ул. „Борисова" 39, въвеждане на енергоспестяващи мерки и оборудване във фондохранилището", създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт „Култура, природа и история" Русе - Сливо поле, както и облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в кв. „Чародейка - Юг" – в близост до блокове „112", „113" и „114". „Общински транспорт Русе" ЕАД е ангажиран с дейността, която предвижда подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе - Гюргево чрез закупуване и доставка на 2 електрически автобуса и необходимата съпътстваща инфраструктура (зарядни станция и пантографи). Сливо поле в рамките на концепцията ще изгради комплексен панорамен велосипеден маршрут с инфраструктура за туристически атракции „ЕвроВело6" и реплика на римска гробница мавзолей в землището на с. Бабово;

на 27 ноември в изпълнение на изискванията на ЗМСМА и Закона за регионалното развитие Общинският съвет прие Актуализация 2025 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. и приложенията към него. ПИРО е основният стратегически документ за устойчивото управление и развитие на Община Русе през периода 2021-2027 година. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината: градската част на общината – гр. Русе и гр. Мартен, както и още 12 населени места – с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Ястребово;

на 28 ноември в сградата на Община Русе се проведе информационно събитие, свързано с напредъка по изпълнение на част от инвестициите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"- ЕТАП 1. Представени бяха 3 от общо 7-те сгради по първия етап – бл. „Лена" в кв. „Цветница", ал. „Ела" № 8-BG-RRP-4.023-2180, бл. „Ела" на ул. „Рени" № 2 - BG-RRP-4.023-2113 и бл. „Тиса" в кв. „Родина" №2 - BG-RRP-4.023-2169. По отношение на трите многофамилни жилищни сгради има издадени разрешения за строеж и подписан Акт образец 2 за откриване на строителна площадка. Стартирали са същинските строително-монтажни дейности. Предвидените за изпълнение мерки за енергийна ефективност са насочени към топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на стара дограма със система от PVC профил и стъклопакет, подмяна на прозорци и врати (външни), мерки по системата за осветление, изграждане на достъпна архитектурна среда, пожарозащитни прегради и вентилационна система. След реализиране на мерките се очаква две от сградите - бл. „Лена" и бл. „Тиса" да достигнат клас на енергопотребление B, а според Сертификата за енергийна ефективност на бл. „Ела", прогнозният енергоспестяващ клас е „А". Проектите се изпълняват по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд"- ЕТАП 1 и се очаква да приключат на 30.06.2026 г.;

на 25 ноември част от екипа на Международния младежки център взе участие в националната конференция „Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства", организирана от Министерството на младежта и спорта. Събитието беше открито от заместник-министъра Петър Младенов, който акцентира върху ключовата роля на младите хора като двигатели на иновации, активност и развитие. Представени бяха важни стратегически документи – Пътната карта за младежка работа, концепцията за „Национална младежка столица" и резултатите от Диалога на ЕС по въпросите на младежта. В рамките на конференцията участниците работиха по групи в три основни направления: младежка работа, местна младежка политика и диалог на ЕС по въпросите на младежта. Бяха обсъдени ключови въпроси от прилагането на пътната карта и концепцията „Национална младежка столица", до подобряване на диалога между секторите, устойчиви партньорства на местно ниво и включването на младите хора в процесите на вземане на решения;

издадени бяха 22 разрешения за Коледния базар.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

започна изграждането на осветление за велоалея в Парка на младежта;

започна благоустрояване в пространството около ул. „Иларион Мариополски" и ул. „Черноризец Храбър";

продължават ремонтно-възстановителните дейности и консервацията на Паметника на моряка на ул. „Одрин";

продължава ремонтът на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14";

продължава основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

продължава основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик;

продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

извършени бяха 3 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

съставен бе един акт за установяване на административно нарушение в присъствието на упълномощено лице на извършителя.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

сключен бе договор за предоставяне на социалната услуга „Център за социална

рехабилитация и интеграция" за деца на територията на община Русе;

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 11 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги", приети бяха 2 заявления за кандидат-потребители;

извършени бяха 3 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

подадени бяха 6 броя нови заявления за кандидатстване за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

изготвени бяха 151 графика и бяха проведени интервюта за социални асистенти;

приети бяха 10 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 10 заявления за кандидати за лични асистенти;

изготвени бяха 74 трудови договори и 1471 графика на лични асистенти;

консултирани бяха 11 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

56 деца от ДГ „Иглика" бяха прегледани по програма „Да опазим очите на децата";

екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 8 и 6 с цел наблюдение и подкрепа на децата в адаптация. Проведени бяха тематични родителски срещи в детските ясли на тема „Връзката между храненето и говора". Проведено бе и родителско кафене на тема "Екранна зависимост". На 26 ноември бе проведена месечна среща с педагозите от всички ясли в града;

по Националната програма „Кодово име живот" бяха проведени сесии в 8 класа от ОУ „Отец Паисий", НУИ „Проф. В. Стоянов" и ОУ „Христо Смирненски", като бяха обхванати 140 ученици;

във връзка с дейностите по програма „Спорт за свободен живот", бяха проведени две спортни тренировки с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Кризисния център за непридружени лица;

здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Дружба", „Чародейка" и „Тракция", като консултираха 46 лица за Закона на здравното осигуряване, за превенция на заразяване със сезонен грип, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар и за методи на контрацепция. Оказано бе съдействие на екипа на Международния младежки център за проучване нагласите на младежи за включване в бъдещи организирани дейности. Придружени бяха 17 лица за извършване на медицински прегледи в лечебни заведения. Проведени бяха работни срещи с експерти на РЗИ за предстояща работна среща за обсъждане на задължителните имунизации и за организиране и провеждане на антиспин кампания;

подадени бяха 6 неработещи електронни информационни табла към фирмата за поддръжка;

изготвени бяха 42 карти за хора с трайни увреждания;

извършени бяха 12 огледа по подадени заявления за паркиране на хора с увреждания.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

наградени бяха отличили се спортисти – Елена Михайлова, вицешампион на световно първенство по скокове на батут; Валентин Андонов – балкански шампион по академично гребане; Никълъс Николов – бронзов медалист на европейско първенство по бокс за ученици; Румян Йорданов – бронзов медалист на Балканско първенство по самбо за кадети;

извършена бе подготовка за награждаване на заслужили учители в Ученическите спортни игри;

взето бе участие в награждаването на участниците в Регионалния турнир по спортна табла за хора със зрителни увреждания;

наградени бяха финалисти в Ученическите спортни игри по волейбол за юноши - 11 и 12 клас;

продължават общинските първенства по волейбол за девойки и баскетбол за юноши и девойки – 11 и 12 клас;

обработени бяха отчети по програма „Спорт 2025";

извършена бе подготовка на стадион „Дунав" за провеждане на волейболна среща за мъже;

премахнати бяха опасни клони и дървета на тенис кортовете в Парка на младежта;

извършено бе почистване и изрязване на тръстика в акваторията на Лесопарк „Липник";

заместник-кметът Борислав Рачев и представителят на Общинския младежки дом Людмила Любенова взеха участие в първата по рода си национална конференция „Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства". Събитието се проведе в София и бе организирано от Министерството на младежта и спорта. Форумът бе насочен към общините и младежките центрове на територията на страната, които имат ключова роля в работата с младите хора. Участниците обсъдиха развитието на младежката политика на местно и национално ниво.

Общинският младежки дом и Младежкият парламент в Русе провеждат анкетно проучване, насочено към учениците от гимназиален етап. Целта бе да бъдат изследвани нагласите и потребностите на младите хора, свързани с професионалното и кариерното ориентиране, както и намеренията им за продължаване на образованието във висше учебно заведение. Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на форума за кариерно ориентиране „А сега накъде?", който ще се проведе в началото на месец февруари следващата година и се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом. Събитието ще даде възможност на учениците да се срещнат с представители на висши учебни заведения и професионалисти от различни области, както и да получат насоки за бъдещото си развитие.

извършена бе подготовка за предстоящи събития, в които съставите на Общинския младежки дом ще се включат.