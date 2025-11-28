"Ангели на пътя" и бащата на Сияна канят младите на обучение по безопасно шофиране в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кампанията е на Столична община, ще се проведе в събота и неделя в автобусния гараж "Малашевци"

"Ангели на пътя" и фондация „Сияна Попова" канят всички на безплатно обучение по безопасно шофиране, съобщиха от сдружението на хората, чиито близки са загинали при катастрофи.

Инициативата е на Столична община. Ще се проведе в събота и в неделя от 10 ч. в автобусен гараж „Малашевци" на ул. "Резбарска" в София. Записването е чрез сайта www.karambezopasno.com. Може да се регистрира всеки, който отговаря на следните условия:

- да има шофьорска книжка;

- до 10 г. стаж зад волана;

- да има технически изправен автомобил или да наеме електрически Spark;

От "Ангели на пътя" и Фондация "Сияна Попова" са запълнили дупшите на автобусния гараж със собствен исредства, за да се проведе кампанията. Те благодарят на кмета Васил Терзиев и всички групи от общинския съвет за инициативата. Роднините на Филип заедно със сдружение “Ангели на пътя” протестираха пред Съдебната палата.

"Това не е шофьорски курс. Обучението ще те научи да се пазиш на пътя. Не е скучно - забавно е и напълно безплатно. Ела със собствения си автомобил и си тръгни по-уверен, по-сигурен и по-безопасен", пишат от двете организации. Водещият инструктор е Владимир Кулев, който е сертифициран от най-големите автомобилни марки.