Премиерът Желязков спешно отиде в Симитли заради валежите (Видео)

Премиерът Росен Желязков спешно отиде в Симитли, заради силните валежи.

Поройните дъждове в региона не спират от снощи. Засега нивата на големите реки Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности, съобщиха от Областната администрация. Освен в Петрич и Сандански, и общините Симитли и Струмяни обявиха бедствено положение заради пороите.

В населените места от общините по поречието на Струма има десетки залети дворове и наводнени къщи, има и залети малки мостове, движението по улиците е затруднено.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50 и 60 л на кв. м. Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати.

"Заради проливните дъждове най-вече вчера, дигата на река Градевска, бе силно компрометирана дигата ѝ. Благодарение на бързата реакция на "Напоителни системи", на община "Симитли", на местните институции с бързи темпове успяхме с техниката да започнем възстановителни дейност", каза кметът Апостол Апостолов.

Желязков констатира, че в района не се виждат къщите, наводнени през 2011 г. Те са в ниското, обясниха му от местните институции. Жител на квартала, наводнен тогава, разказа на премиера, че домът му е в най-ниската част на района. Тогава имало близо 2 метра вода в приземните етажи на къщите. Дворовете също потънали под вода.

"Оттогава не сме спокойни. Даже тази нощ излизах да видя в 2:30 ч. как е реката, дали се е повишило нивото. За евакуация! Даже ние почти се бяхме евакуирали, да не кажа, че си бяхме", разказа жителят.

Стана ясно още, че скъсаната дига на реката на 100-200 м. от мястото, на което дойде Желязков. Имало още една в района, но тя вече е оправена.

"Бърза е реакцията, цял ден, веднага се работи", коментира кметът.

"В следствие на обилните валежи рязко се покачи нивото на река Градевска. За да не допусн

Очаквайте подробности!