Бившият премиер Ренета Инджова: Нямаше протест, а пърформанс

Ренета Инджова СНИМКА: Велко Ангелов

Бившият служебен премиер Ренета Инджова определи протестите срещу бюджета като пърформанс. Според нея българските активи на "Лукойл" и тотото ще бъдат купени от държавата.

"Това не беше протест, беше пърформанс. С цел да може ПП и най-вече основателят на този модел на бюджетиране от последните пет години да бъде вписан. Иска да е един от тези, които са одобрили този бюджет. У нас целта на всички политически промени е добавянето на нови участници.

Всякакви неща като отстъпки и добавяния ще бъдат вкарани в употреба. Ще се създаде впечатление за възстановен диалог с тристранката, ще се създадат условия да се смята, че всички вкупом са участници в този бюджет, дори и опозицията, казва тя пред БНР.

Този бюджет вече не е чисто български. Дълговият проблем виси като Дамоклев меч. Целта е страната ни да се представи добре пред външните кердитори".

Инджова смята, че българските активи на "Лукойл" ще бъдат купени от държавата.

"Същата работа ще се случи и с тотото. Всички заедно – това са капиталът, управляващите, т.е. олигарсите и управляващите, се борят за това техните печалби да не преминават през бюджета и тогава да се преразпределят, защото самите те имат да пълнят партийни каси, имат да създават ресурси".

