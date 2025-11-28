БДЖ пуска коледни влакове с парен локомотив по два маршрута

Коледни влакове с парен локомотив ще пътуват по два маршрута в страната през декември, съобщава пресцентърът на БДЖ. Празничните композиции ще се движат по направленията София – Банкя – София и Горна Оряховица – Велико Търново – Горна Оряховица. От БДЖ допълват, че влаковете ще бъдат съставени от три тематично украсени пътнически вагона и ретро вагон от композицията „Витоша Експрес“, където Дядо Коледа и Снежанка ще посрещат децата с подаръци.

На 13 декември (събота) коледният влак с парен локомотив № 01.23 ще отпътува от Централна гара София в 09:50 ч. и ще пристигне в Банкя в 10:21 ч., като обратният курс е предвиден за 12:30 ч. с пристигане в София в 13:00 ч. На 14 декември (неделя) композицията ще потегли от София в 09:45 ч., ще пристигне в Банкя в 10:16 ч., а в обратната посока ще поеме в 12:40 ч. с пристигане в 13:10 часа, пише БТА.

На 20 декември коледният влак с парен локомотив № 16.27 ще изпълни два курса между Горна Оряховица и Велико Търново – един преди обяд и един следобед. Сутрешното пътуване започва в 09:50 ч. от Горна Оряховица, като композицията пристига във Велико Търново в 10:20 ч., а обратното отпътуване е от 11:20 ч. с пристигане в 11:51 ч. Следобедният курс ще потегли от Велико Търново в 14:05 ч. и ще пристигне в Горна Оряховица в 14:41 ч., откъдето влакът ще тръгне обратно в 15:40 ч. с пристигане във Велико Търново в 16:00 ч.

От превозвача отбелязват, че по маршрута пътниците ще могат да се насладят на гледките по поречието на р. Янтра и на преминаването през два тунела под част от сградите на Велико Търново. И в двете посоки влакът ще спира на жп спирка Трапезица, което според БДЖ може да бъде удобно за пътуващите от старата столица.

Цените на двупосочните билети са с включено запазено място и възлизат на 46 лв. за възрастни и 23 лв. за деца по маршрута София – Банкя – София, както и на 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца за направленията Горна Оряховица – Велико Търново и Велико Търново – Горна Оряховица, се уточнява в прессъобщението. Билети могат да бъдат закупени от всички билетни каси и железопътни бюра в страната, както и онлайн на ttps://bileti.bdz.bg/.