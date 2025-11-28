ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 коли се удариха във верижна катастрофа на Предела

Тони Маскръчка

Пътят на Предела. Снимка: Тони Маскръчка

Тежка верижна катастрофа затруднява движението в прохода Предела по пътя от Симитли за Банско. По данни на полицията ударили са се четири автомобила. За щастие няма тежко ранени, но са нанесени сериозни материални щети по колите. Движението не е спирано, но е затруднено и се извършва бавно, като на място има полицейски екипи. Засета се смята, че причината за катастрофата е мокрия асфалтов път заради проливния дъжд, който вали в района.

Пътят на Предела. Снимка: Тони Маскръчка

