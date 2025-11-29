Ти паркира ли? Ясно само, че столичани и родата им ще обикалят пеш "Св. Александър Невски"

Голямата реформа в София реално засяга всеки 3-и българин, а след като и съдът се намеси, вече не е ясно ще се случи ли от Нова година

Талоните поскъпват двойно, синята зона се удвоява, зелената расте тройно

Остава проблемът с различните институции, които са си заградили места да спират без пари

Синя, зелена, жълта, червена, зона за сигурност... “Дискотеката” с паркирането в София продължава.

Партиите, а вече и съдът пускат музиката. Защото, след като политиците в Столичния общински съвет гласуваха разширение и поскъпване на зоните за платено паркиране, магистратите от административния съд решиха онзи ден, че това може и да не се случи скоро (виж още по-долу в текста).

Но междувременно хората започнаха да купуват винетки за платено паркиране в зоните още преди да са им изтекли старите, за да се класират по по-ниските цени.

В крайна сметка влизаме в новата година все така само със синя и зелена зона платени зони, пропадна идеята за червена (която трябваше да е в идеалния център, където вечер собствениците на жилища не могат да си спрат колите заради паркирали клиенти на заведения), но пък се прие да има жълта уикенд зона в Банкя.

Проблемът всъщност засяга поне 1/3 от българите - толкова са живеещите в София и пребиваващите често в столицата, огромната част от които ползват автомобил. А както се оказа, рефлектира и в други населени места като например Кърджали. Там цената на платеното паркиране от септември станала като софийската - 2 лева на час, но след като лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски атакува вербално, а после и пред съда гласуваните нови тарифи в София, кърджалийският кмет спешно върна старите цени, които са наполовина.

Освен че поскъпнаха и плъзнаха и към квартали извън широкия център, зоните се “цепнаха” - части от зелената в “Лозенец” минават в по-горната ценова категория. В интерес на истината, сега тези улици хитро се ползват от хора, които имат да си вършат работа в синя зона - те паркират над Перловската река на зелената и за няма и 5 минути пеша са до офиса или заведението/магазина. Много кварталци се ядосаха на повишението, но има и солиден брой живеещи в “Долен Лозенец”, които приветстват изчистването на улиците от натрапници.

Големите проблеми пред голямата реформа в паркирането са поне три. Първият - както е очевидно, е

лошото комуникиране

на промените. Сред основните аргументи на кмета Васил Терзиев е, че десетилетия софиянци не знаеха къде отиват парите им от платеното паркиране, а сега се слага ред не само с хаоса по улиците, а и пред очите им средствата ще се инвестират в подобрения по инфраструктурата и тротоарите в кварталите. Нещо, което обаче не стигна до ушите на столичани. Промяната бе подкрепена и от други политически групи в СОС, но те също не намериха за нужно да обяснят на избирателите си ползите от нея.

Вторият - не се знае кога ще влязат в сила промените. Административният съд в София обяви нищожност на разпореждането за допуснато предварително изпълнение на решението на СОС, т.е. новите зони и обхват да действат още от 5 януари. А в петък общината обяви, че ще обжалва решението пред Върховния административен съд.

Третият е, че значителен брой паркоместа в столицата са заети не само от служебни абонаменти на символични цени и далеч надхвърлящи някога договорената бройка, но и от “зони за сигурност”. Които всъщност са начинът институции като съдилища и други власти да си заградят територия и служителите им да си я ползват със здраве и без пари. И без да дават обяснения никому.

Какво точно предвижда промяната? Синята зона се разширява близо двойно, а по-евтината зелена - тройно. Сегашните 12 000 паркоместа в синята нарастват до 21 000. Не е ясно точно колко ще са новите места, разчертани в зелената, защото тя ще се разширява поетапно. В момента са 21 000. По предварителни разчети след реформата в режим на платено паркиране

трябва да има общо между 88 000 и 90 000 места

Именно вкарването в режим на платено паркиране на по-крайни райони като “Подуяне” и “Студентски” обаче бе част от причините за недоволство и протести.

Според новите правила за час престой в синя зона вече ще се плащат 2 евро при 2 лв. досега. В зелената зона час престой става 1 евро при стара цена 1 лв. Плюс ново работно време. То ще е от 9 до 21 ч., включително и в празнични дни за по-скъпата синя зона (сега е от 8,30 до 20 ч без неделя и празнични дни). Сутрин ще почва по-късно, за да може

родителите, които оставят децата си на училище или градина, да не плащат зона

Удължаването вечер и в неделя пък е по настояване на жителите на центъра, които трудно си намират паркомясто. Въвежда се и 1 допълнителен час престой в синята зона - вместо сегашните 2 часа вече ще може да се спира до 3 часа. За зелената максималният престой остава 4 часа, също ще работи от 9 до 21 ч, но без неделя. Какво обхваща голямото разширение на зоните - виж на картата.

Въпреки успокоението, че

хората с валидни стикери за паркиране няма да да доплащат

до изтичането им, двойното поскъпване на винетката за първа кола също предизвика недоволство.

Вместо сегашните 150 лв. годишно за синята зона стикерът за първи автомобил става 150 евро, а 300 евро - за втори. За трети и следващ няма опция. Годишното паркиране в зелената поскъпва от 100 лв. на 100 евро за първи автомобил и 200 евро за втори.

От 1 юли изчезват хартиените талончета, за да не се хитрува - първо да се сложи талон, след изтичането на разрешените часове да се пускат есемеси и така двойно да се просрочва времето за престой. А и така ще се освободят част от служителите на ЦГМ, които продават талони, и ще се пренасочат към по-строг контрол на паркирането не само в зоните, но и извън тях.

Ограничения за служебния абонамент пък трябва да доведат до освобождаване на 500 места в центъра. Реши се, че той може да заема до 10% от съответната подзона, а цената скача близо 3 пъти и в синя зона служебно паркомясто ще струва 800 евро, а в зелена - 500. Извън обхвата на зоните ще е 255 евро. Денонощен служебен абонамент в синята ще струва 1600 евро, а в зелената - 1000 евро.

Промяна ще има и за електромобилите, но от 1 януари 2027 г. Сега те спират безплатно и без ограничение в престоя. Реши се да имат 3 часа безплатен престой, след изтичането му ще плащат по цената на съответната зона, като могат да стоят без ограничение във времето. Собствениците на електромобили вече ще трябва да си купуват и винетен стикер за паркиране.

Само в Банкя пък ще има жълта зона от 10 до 18 ч през уикенда и в празници, ще струва 0,50 евро на час. Тя трябва да заработи до 1 юли догодина и ще е безплатна за живеещите в нея. В нея ще може да се спира до 8 часа.

Скача и наказателната скоба - 30 евро плюс дължимата сума за всеки час престой при 30 лв. сега. И паякът поскъпва двойно - 75 евро вместо 60 лв.

Реформите трябва да осигурят допълнителни приходи от около 75 млн. лв. годишно. За първи път се въвежда ясен инструмент къде ще отиват парите от платеното паркиране. 60% вече ще остават в общината, а не както досега - изцяло в ЦГМ, и ще се ползват за ремонт на тротоари, строителство на паркинги, закупуване на превозни средства за градския транспорт и за големи инфраструктурни обекти. Парите, събрани от стикерите на живеещите в зоните, ще се инвестират 100% в техните квартали - за паркинги, кални точки, ремонт на улици. Именно на механизма парите да се инвестират и това да се вижда държеше кметът Терзиев. Той очаква видима промяна още догодина, а СОС ежегодно ще одобрява списък с приоритетните обекти за изпълнение.