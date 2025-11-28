Кметът на Стара Загора Живко Тодоров връчи договори за дарения на останалите без дом в пожара на "Седми километър"

Градоначалникът събра 147 хиляди лева чрез благотворителна кампания за рождения си ден

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров предаде лично днес договорите за дарения на 13 семейства, чиито имоти пострадаха най-силно от пожара в местността „Седми километър" на 17 август 2025 г. Чрез благотворителната кампания, организирана по повод 44-ия рожден ден на кмета в края на септември, бяха събрани 147 хил. лева за тези хора, съобщиха от пресцентъра на общината.

Средствата бяха справедливо и прозрачно разпределени от 11-членна комисия със задача да разгледа документите и нуждите на всяко пострадало семейство. Императивно условие беше те да предоставят документи за собственост.

"Пожарът в местността „Седми километър" постави много хора в трудна ситуация, засегнати бяха имоти, домове, места, пълни с лични истории и спомени; предизвика силна тревога за бъдещето у хората", припомни днес за събитието Даниела Димова, изпълнителен директор на Обществения дарителски фонд в Стара Загора, чрез който бе направено дарението.

"Кметът Живко Тодоров участва наравно с доброволците в гасенето на огъня и за шеста поредна година личният му празник беше превърнат в акт на солидарност. Тази дарителска инициатива даде възможност на много хора да се включат и да покажат съпричастност към засегнатите семейства", изтъкна още Даниела Димова.

Събраните 147 хил. лева се разпределят между 13 семейства, според степента, в която са пострадали, като предимство се даде на семействата с деца.

"Подкрепата, която днес предоставяме, е само част от дългия път към възстановяване на щетите, но това е знак, че старозагорци са заедно и се грижат един за друг! Това е знак, че старозагорската общност стои зад своите граждани, а ангажираността и грижата на кмета към хората са истински", подчерта още изпълнителният директор на фонда.

Градоначалникът благодари на Дарителския фонд за свършеното. „Знам, че с голяма част от вас се запознахме по повод случилото се бедствие - пожарът, който горя с последици за вас лично, защото имуществото ви беше засегнато от огъня, изгубихте вилите и домовете си, природата също пострада", обърна се Живко Тодоров към събралите се хора в общинската зала "Петко Р. Славейков".

"Още по време на пожара и веднага след потушаването на пламъците, ние всички като екип си казахме, че трябва да направим нещо, за да помогнем на всички вас, които сте потърпевши. Защото на първо място ние трябва да бъдем добри хора и да си помагаме, да знаем, че в Стара Загора има гражданско общество, че сме общност истинска и не само на думи и на книга, а в действителност да можем да си помагаме в трудни моменти, да си подадем ръка", каза в словото си кметът.

Той припомни, че при пожарите година по-рано - през юли 2024 г., бяха засегнати гори и през 2025 г. бяха организирани две мащабни общоградски акции на залесяване: на 1 февруари и на 22 ноември. „Благодаря на всички хора, които се включиха! На вас, които претърпяхте имуществени вреди, общината и ние помагаме през инициативата дарителство, която се организира за рождения ми ден, за да започнете възстановяването на своите домове и вили. Радвам се, че нямаше изгубени човешки животи, което е необратимото", напомни Живко Тодоров.

Той връчи на 13-те семейства договорите за дарения с пожелание за здраве и заедно да си помагаме във всякакви трудности. "И да направим така, че тази местност отново да бъде заселена с хора, които да се грижат за имотите си и всичко да върви както трябва", пожела в заключение кметът.