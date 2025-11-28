Зарязан баща от Йоаким Груево псува и блъска по колата на бившата въпреки ограничителна заповед

Районният съд в Пловдив го глоби с 1000 лева

Административна глоба договори зарязан баща от пловдивското село Йоаким Груево, нарушил на три пъти Заповед за незабавна защита от домашно насилие, издадена за майката на детето му. Той е признал вината си, а Районният съд в Града на тепетата одобрил споразумението му с прокуратурата, с което е санкциониран с 1000 лв.

Заповедта е била връчена на мъжа на 4 декември м.г. Въпреки това на 15 януари той се доближил на по-малко от 100 метра от нея и започнал да я обижда на всеослушание, като дори я заплашил, че ще си вземе детето от нея. Два дни по-късно сменил стратегията и ѝ изпратил дълго и сърцераздирателно съобщение във фейсбук. А на 12 февруари засякъл колата ѝ, излязъл и започнал да блъска по задната ѝ врата. През това време пак я обиждал на всеослушание и издърпал телефона от ръката ѝ, докато се обаждала на телефон 112.

Глобата, която му е наложена, е за всички нарушения. Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.