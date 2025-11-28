Фенове на Благо Коцев за една нощ събраха 300 хил. за гаранцията му, но с лек смут – сметките се оказаха две. Даряват горницата (Обзор)

Скоростна акция събра от дарения 200-те хиляди лева, които съдът определи като гаранция за освобождаването на варненския кмет Благомир Коцев. Така в 12 часа в петък той прегърна съпругата си Камелия, която го чакаше пред затвора.

Освен ентусиазъм обаче и лек смут беляза кампанията, защото сметките се оказаха две - на депутата Манол Пейков и актьора Филип Буков, и някои привърженици питаха в социалните мрежи не си ли говорят организаторите.

Още след приключване на делото привечер в четвъртък Лена Бориславова обяви дарителската кампания и посочи колегата си депутат Пейков. Но скоро стана ясно, че и Буков събира през сайта “Платформата”. Манол Пейков Снимка: Николай Литов

За 5 часа 2500 души

са превели по двете сметки 240 хил. лева при нужни 200 хиляди. И двамата организатори обявиха, че средствата са събрани, но хората са продължили да пускат пари по сметката на Пейков и така до сутринта той е събрал 230 хил. лева. При Буков постъпили към 70 хил. Така общо двамата се оказали със 100 хил. лева допълнителни средства. Следващата седмица те ще се съберат с Коцев и тримата ще обсъдят за какво да бъдат пренасочени парите.

Ще е за някоя важна, смислена и най-вече обединяваща кауза. Лично за мен добра идея е да се дадат - ако не всичките, поне част, във Фонда срещу SLAPP делата, които засягат всички журналисти. Знаете какъв голям проблем е това. Мисля, че следващите дни ще имаме разговори с някои медии и може би с Асоциацията на европейските журналисти и по тази тема. Това е само предположение, защото трябва да е общо решение на дарителите, обясни Манол Пейков пред “24 часа”. Няма как да бъдат попитани всички дарители един по един, но вероятно ще се направи онлайн запитване. Филип Буков Снимка: Фейсбук

Пейков има години опит с дарителските кампании - за Украйна, за пострадалите от земетресението в Сирия и Турция преди 3 г., за къщата на Димитър Талев в Прилеп. И преди се е обръщал към дарителите онлайн, за да решат за какво да пренасочат допълнителните средства.

Депутатът обяви кампанията чрез фондацията си “Манол Пейков и приятели” скоро след като Варненският окръжен съд обяви цената за свободата на Коцев и сам дари първи 1000 лв. Малко след това го направи и Филип Буков. И двете кампании бързо придобиха популярност онлайн и веднага се появиха спекулации, че има съревнование. Такова обаче нямало, просто и двамата бързали да помогнат. Скоро след това се стиковали и заедно

с близките на Коцев решили да оставят и двете кампании,

тъй като политикът и актьорът имат различна аудитория и така ще достигнат до повече хора.

Скептици се появиха веднага - едни коментираха, че Коцев е милионер заради баща си - бизнесмена Рубин Коцев, и е неудачно да му събират пари, други се възмущаваха защо не отиват за лечение на болни хора.

Това може да се случи на всеки. Хубаво е да си вземем поуките. Тепърва ще осъзнаваме много неща. Убеден съм, че истината ще излезе наяве, нямам търпение това да се случи. Първото, което ще направя, като се прибера, е да целуна децата си, ще обърна внимание на семейството си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството, каза Коцев на излизане от затвора. За кампанията тогава още не знаеше почти нищо, но благодари на отзовалите се. По-късно си пусна снимка у дома с жена си, двете деца и кучето.

Коцев изкара 142 дни в ареста по обвинение за участие в престъпно сдружение, искало подкупи, и за длъжностни престъпления. Съдия Светла Даскалова го пусна по 3 причини - разследването е приключило, 5 месеца в ареста по обвинение, предвиждащо до 6 г. затвор, е неадекватно, а и защото съпругата му Камелия трябва да се лекува в клиника в Германия от 10 декември и някой трябва да гледа децата.