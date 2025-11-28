Фенове на Благо Коцев за една нощ събраха 300 хил. за гаранцията му, но с лек смут – сметките се оказаха две. Даряват горницата (Обзор)

Скоростна акция събра от дарения 200-те хиляди лева, които съдът определи като гаранция за освобождаването на варненския кмет Благомир Коцев. Така в 12 часа в петък той прегърна съпругата си Камелия, която го чакаше пред затвора.
Освен ентусиазъм обаче и лек смут беляза кампанията, защото сметките се оказаха две - на депутата Манол Пейков и актьора Филип Буков, и някои привърженици питаха в социалните мрежи не си ли говорят организаторите.
Още след приключване на делото привечер в четвъртък Лена Бориславова обяви дарителската кампания и посочи колегата си депутат Пейков. Но скоро стана ясно, че и Буков събира през сайта “Платформата”.
За 5 часа 2500 души
са превели по двете сметки 240 хил. лева при нужни 200 хиляди. И двамата организатори обявиха, че средствата са събрани, но хората са продължили да пускат пари по сметката на Пейков и така до сутринта той е събрал 230 хил. лева. При Буков постъпили към 70 хил. Така общо двамата се оказали със 100 хил. лева допълнителни средства. Следващата седмица те ще се съберат с Коцев и тримата ще обсъдят за какво да бъдат пренасочени парите.
Ще е за някоя важна, смислена и най-вече обединяваща кауза. Лично за мен добра идея е да се дадат - ако не всичките, поне част, във Фонда срещу SLAPP делата, които засягат всички журналисти. Знаете какъв голям проблем е това. Мисля, че следващите дни ще имаме разговори с някои медии и може би с Асоциацията на европейските журналисти и по тази тема. Това е само предположение, защото трябва да е общо решение на дарителите, обясни Манол Пейков пред “24 часа”. Няма как да бъдат попитани всички дарители един по един, но вероятно ще се направи онлайн запитване.
Пейков има години опит с дарителските кампании - за Украйна, за пострадалите от земетресението в Сирия и Турция преди 3 г., за къщата на Димитър Талев в Прилеп. И преди се е обръщал към дарителите онлайн, за да решат за какво да пренасочат допълнителните средства.
Депутатът обяви кампанията чрез фондацията си “Манол Пейков и приятели” скоро след като Варненският окръжен съд обяви цената за свободата на Коцев и сам дари първи 1000 лв. Малко след това го направи и Филип Буков. И двете кампании бързо придобиха популярност онлайн и веднага се появиха спекулации, че има съревнование. Такова обаче нямало, просто и двамата бързали да помогнат. Скоро след това се стиковали и заедно
с близките на Коцев решили да оставят и двете кампании,
тъй като политикът и актьорът имат различна аудитория и така ще достигнат до повече хора.
Скептици се появиха веднага - едни коментираха, че Коцев е милионер заради баща си - бизнесмена Рубин Коцев, и е неудачно да му събират пари, други се възмущаваха защо не отиват за лечение на болни хора.
Това може да се случи на всеки. Хубаво е да си вземем поуките. Тепърва ще осъзнаваме много неща. Убеден съм, че истината ще излезе наяве, нямам търпение това да се случи. Първото, което ще направя, като се прибера, е да целуна децата си, ще обърна внимание на семейството си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството, каза Коцев на излизане от затвора. За кампанията тогава още не знаеше почти нищо, но благодари на отзовалите се. По-късно си пусна снимка у дома с жена си, двете деца и кучето.
Коцев изкара 142 дни в ареста по обвинение за участие в престъпно сдружение, искало подкупи, и за длъжностни престъпления. Съдия Светла Даскалова го пусна по 3 причини - разследването е приключило, 5 месеца в ареста по обвинение, предвиждащо до 6 г. затвор, е неадекватно, а и защото съпругата му Камелия трябва да се лекува в клиника в Германия от 10 декември и някой трябва да гледа децата.