КНСБ поиска 50 млн. лева за протестиращите държавни служители

КНСБ иска 50 млн. евро за държавните служители, които протестираха пред парламента. Това заяви главният икономист на синдиката Любослав Костов, който е доволен от завърналия се диалог с държавата.

„Доволни сме, че започна да се провежда тристранният диалог, макар и със закъснение", каза главният икономист на КНСБ във връзка с възможното прекрояване на бюджета пред Би Ти Ви.

„Разбрахме се всяка страна да си представи исканията за разходите и приходите и във вторник да се съберем пак, да видим къде имаме консенсус с бизнеса и къде нямаме. Винаги така се случва при преговорите, но за да се случи, трябваше да има преговори. Дано накрая се случат. Оптимист съм, че ще се разберем другата седмица", добави той.

По думите на Любослав Костов синдикатите настояват правителството да предвиди необходимия ресурс, за да компенсира инфлацията и да гарантира покупателната способност на служителите в бюджетната сфера:

„Минималната заплата и политиката по доходите трябва да се запазят. Ние искаме 50 млн. евро за всички онези държавни служители, които протестираха в понеделник. Срещу това предлагаме мерки за 630 млн. евро за подобряване на салдото. Хората не протестират, когато се увеличава данъкът върху дивидента, а когато им се намали покупателната способност."