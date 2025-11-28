Томислав Дончев: Може да бъде намерена нова точка на баланс за бюджета

Не сте чували добра дума от мен за този бюджет, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа

Образно се е изразил Борисов за оттеглянето на бюджета, Няма такава легална процедура. Това заяви по "Панорама" вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Той поясни, че версиите с бюджета са две. Едната е да се започне нов от Министерския съвет, което е най-чисто, но това означава да има приет бюджет през март, което не е добре.

Другата чисто парламентарна техника е, когато се достигне до нова точка на консенсус между политически партии, работодатели, синдикати, надявам се между по-големи групи в обществото - се прави ново заседание на бюджетната комисия и се гледа в зала. Пак образно - представете си ремонт на текста, по който сме работили досега.

На реплика на водещия - протестът ви уплаши, Дончев реагира - не точно. В годините назад винаги, когато някой се е опитвал да усили гласа си чрез протест, ние се опитваме да вземем мерки, заяви той. И напомни, че не се е чула добра дума от него за този бюджет.

Колкото и да е лош този формат, той не е комфортен за никой, какви са алтернативите, попита Дончев и си отговори.

Първата, според него, е, ако го е нямало този кабинет, то от февруари досега е щяло да има три пъти избори. Това е едната алтернатива, която не е много приемлива, смята вицепремиерът.

Другата е възможно ли е мнозинство от всички останали партии - ПП, "Възраждане", "Меч" и т.н. Сметките му показват, че това не е възможно. Така че няма много приемливи алтернативи, заключи Дончев.

Проблемът на този бюджет, който е обект на ревизиране, е, че прилича на този от предишната, по-предишната и още по-предишната. Той следва същия модел, но среща упреци, които предишните не са срещали.

"В предишните години, когато сме управлявали в коалиция, чисто като седалки, парламентарната ни мощ е била по-голяма и сме водили България, правили сме балансирани бюджети и сме ги изпълнявали, водейки прагматична дясна политика. В контекст на отслабен ГЕРБ това е по-трудно, не че не трябва да се полагат усилия", коментира Дончев.

Никой не е искал да отнема някому социални придобивки. Съвсем конкретно социалните разходи са 21% от БВП и 41% от бюджета.

Дончев смята, че освен изречените от Борисов три корекции - да отпадне увеличението на данък дивидент, осигуровките да се увеличат с 1, а не с 2% и да отпадне софтуерът, който е ужасил малкия бизнес, ще има и други промени. Целта е да се намери нова точка на равновесието.

В крайна сметка спорът е за около 1% от брутния вътрешен продукт, това не е малка сума, но би могла да бъде намерена нова точка на баланс.

По-широко използване на концесии за нова инфраструктурни проекти е удобен вариант, не ползва пари от бюджета, в същото време провежда политики за модернизация. Още една-две подобни стъпки би могло да върже бюджета. Има достатъчно свободни пари, които бизнесът да инвестира. Ние като страна не успяхме да натрупаме опит.

С голямото харчене не става. Дефицит от решителност нямам. Единствения изход икономика на висока добавена стойност. Свързано е с качеството на образованието.

Далеч по-добра мярка от наливането на пари в публичния сектор е въвеждането на данъчни стимули за компании, които инвестират в научно-развойни дейности. Това е разработено заедно с Министерството на финансите и се надявам подобен режим на облекчение да важи от седващата година.