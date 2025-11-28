ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е на чантаджиите. Единствената възможност е да бъде оттеглен

"Това е бюджет на чантаджиите. Толкова много пари се наливат в силовия сектор и то по върховете, без никакви реформи. Ние предложихме, но не се приема, да се съкратят поне незаетите щатни бройки, защото се прави далавера и парите отиват по върховете при чантаджиите". Това заяви Атанас Атанасов, председател на ДСБ, в "Панорама" по БНТ. 

Според него няма проблем бюджетът да бъде оттеглен. Това може да стане с решение на Народното събрание. "Тази сутрин нямаше проект за решение за оттегляне на бюджета излязох и питах - какво става, оттеглете го, че ще взривите обстановката в страната", реагира той. 

"Не съм си говорил с Борисов от юни, мога да си извадя телефона, тогава той ми се обади. 

Не е въпросът какво на мен ми харесва", реагира той на въпрос хареса ли му протестът. Атанасов заяви, че си е говорил с хората и те са заявили, че  ако управляващите се държат по този арогантен начин, ще излязат пак. "Брутален е този бюджет. Разберете го", коментира още той. 

По повод пострадалите полицаи по време на протеста Атанасов коментира: "Винаги има риск да пострадат от едната и от другата страна хора. Има риск да бъдат подпъхнати провокатори."

"Няма такава ситуация, в която да се приеме на първо четене бюджета и управляващите да скъсят срока между първо и второ четене на три дни. Гражданите са недоволни, разберете го това нещо", заяви още той. 

"Узурпирането на репресивната власт от управляващото мнозинство е риск за вътрешната сигурност в страната", заяви той по повод предложението за нов шеф на ДАНС.

По повод твърденията, че кмета на Варна Благомир Коцев е станал жертва на натиск, Атанасов подчерта, че това е общата работа на Комисията за противодействие на корупцията и на ДАНС. И нямало нито едно доказателство срещу него.

