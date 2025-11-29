ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям протест днес срещу старта на нова младежка „...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21810154 www.24chasa.bg

Започна Националната академия на младежките структури на ГЕРБ в Разлог (На живо)

1928
Младежите на ГЕРБ провеждат Национална академия в Разлог СНИМКА: Тони Маскръчка

Младежите на ГЕРБ провеждат Национална академия в гр. Разлог днес и утре.

Силата не само на ГЕРБ и на другите партии са кметовете. Те са до хората и могат да решават проблемите им. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Росен Желязков и Росен Плевнелиев СНИМКА: Тони Маскръчка
Росен Желязков и Росен Плевнелиев СНИМКА: Тони Маскръчка

Евродепутатът Андрей Новаков благодари на Бойко Борисов, че днес е дошъл да уважи събитието в Разлог.

Новаков разказа и как е станал областен координатор на ГЕРБ.

"Ако не се похвалим сами, няма кой да го направи", каза той. И благодари и на всички кметове на ГЕРБ в Благоевградска област за добрата работа, която вършат.

"Във всеки един момент съм чувстнал подкрепата на партията", посочи кметът на Разлог Красимир Герчев. Той изтъкна, че всичко, което свършено в неговата община, е станало именно с тази помощ.
"Не е случайно, че има съпротива и опити да се отклони България от нейния европейски път", заяви Герчев.

Кметът на Банско Стойчо Баненски изтъкна, че никоя община, не може да се справи с предизвикателствата без помощта на държавата.  

Младежките структури на партията от цялата страна дискутират темите външна политика, Еврозона, финанси, правосъдие и туризъм. Във форума участват над 200 младежи. 

СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Бойко Борисов СНИМКА: Тони Маскръчка
Бойко Борисов СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

В академията участват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017).   

Публикувахте от Политическа Партия ГЕРБ в Петък, 28 ноември 2025 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Младежите на ГЕРБ провеждат Национална академия в Разлог СНИМКА: Тони Маскръчка
Росен Желязков и Росен Плевнелиев СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Бойко Борисов СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)