Започна Националната академия на младежките структури на ГЕРБ в Разлог (На живо)

Младежите на ГЕРБ провеждат Национална академия в гр. Разлог днес и утре.

Силата не само на ГЕРБ и на другите партии са кметовете. Те са до хората и могат да решават проблемите им. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Росен Желязков и Росен Плевнелиев СНИМКА: Тони Маскръчка

Евродепутатът Андрей Новаков благодари на Бойко Борисов, че днес е дошъл да уважи събитието в Разлог.

Новаков разказа и как е станал областен координатор на ГЕРБ.

"Ако не се похвалим сами, няма кой да го направи", каза той. И благодари и на всички кметове на ГЕРБ в Благоевградска област за добрата работа, която вършат.

"Във всеки един момент съм чувстнал подкрепата на партията", посочи кметът на Разлог Красимир Герчев. Той изтъкна, че всичко, което свършено в неговата община, е станало именно с тази помощ.

"Не е случайно, че има съпротива и опити да се отклони България от нейния европейски път", заяви Герчев.

Кметът на Банско Стойчо Баненски изтъкна, че никоя община, не може да се справи с предизвикателствата без помощта на държавата.

Младежките структури на партията от цялата страна дискутират темите външна политика, Еврозона, финанси, правосъдие и туризъм. Във форума участват над 200 младежи. СНИМКА: Тони Маскръчка

СНИМКА: Тони Маскръчка