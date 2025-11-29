Започна Националната академия на младежките структури на ГЕРБ в Разлог (На живо)

Младежите на ГЕРБ провеждат Национална академия в гр. Разлог днес и утре.
Силата не само на ГЕРБ и на другите партии са кметовете. Те са до хората и могат да решават проблемите им. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Евродепутатът Андрей Новаков благодари на Бойко Борисов, че днес е дошъл да уважи събитието в Разлог.
Новаков разказа и как е станал областен координатор на ГЕРБ.
"Ако не се похвалим сами, няма кой да го направи", каза той. И благодари и на всички кметове на ГЕРБ в Благоевградска област за добрата работа, която вършат.
"Във всеки един момент съм чувстнал подкрепата на партията", посочи кметът на Разлог Красимир Герчев. Той изтъкна, че всичко, което свършено в неговата община, е станало именно с тази помощ.
"Не е случайно, че има съпротива и опити да се отклони България от нейния европейски път", заяви Герчев.
Кметът на Банско Стойчо Баненски изтъкна, че никоя община, не може да се справи с предизвикателствата без помощта на държавата.
Младежките структури на партията от цялата страна дискутират темите външна политика, Еврозона, финанси, правосъдие и туризъм. Във форума участват над 200 младежи.
В академията участват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017).